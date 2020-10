Vrcholy Krkonoš jsou bílé. ČHMÚ ví, kdy na horách začne pořádně sněžit

Lyžařská sezóna v Česku je ještě poměrně daleko, milovníci zimy už ale netrpělivě vyhlíží sněhové přeháňky. Těch se ve čtvrtek konečně dočkali.

Během dne nasněžilo například v oblasti Luční boudy, kolem Labské boudy přibylo sněhu o něco méně. Bílo je také na Sněžce.

Obě místa jsou vysoko v horách, stanice na Luční boudě je ve výšce 1413 metrů nad mořem, Labská bouda je pak ve výšce 1320 metrů nad mořem.

V následujících týdnech má teplota podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu dále klesat. Nejchladnější týden ve sledovaném období od 26. 10. do 22. 11. by měl být poslední týden, meteorologové ale předpokládají, že by se vydatnější sněhové srážky mohly objevit už ve třetím týdnu.

Labská bouda 29. 10. 2020 mezi 12:15 a 14:15:

Luční bouda - 29. 10. 2020 mezi 12:05 a 14:10: