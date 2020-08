Česko si připomíná 52. výročí okupace, politici posílají vzkazy Bělorusům

Pražské jaro, jak je označováno rozvolňování komunistického režimu v roce 1968, ukončil 21. srpna toho roku příjezd vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy. Dnes si připomínáme 52. výročí.

Po příjezdu tanků nastala normalizace, mimo jiné propoustění lidí z práce, čistka komunistické strany a cenzura. Lidé na okupaci reagovali protesty v ulicích, které vojska krvavě potlačila. Další období rozvolňování nastalo až po sametové revoluci 1989.

Výročí si připomínají města po celé republice. Například v Plzni bude 21. srpna slavnostně odhalena pamětní deska. Město si tím bude připomínat odpor Plzeňanů proti vpádu vojsk.

K výročí se vyjadřují také politici. Například podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je důležité si připomenout, že jsme ztratili 21 let demokracie.

Dnes je to 52 let, co ns obsadil Sovtsk svaz. Tehdy jsme jim kali Rusci. Kvli tomu jsme ztratili 21 let svobody a demokracie. Te mme svobodn volby, lid mohou kat, co chtj, kad me t, kde a jak chce. Nemu pi tom s velkou nadj nemyslet na Blorusko.