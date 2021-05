Česko si zopakuje děsivý podzim, když nezkrotíme mutace, říká Hořejší

Pokud se objeví zákeřnější mutace a Česko je nebude schopné podchytit, může se zopakovat černý scénář z loňského podzimu. Na TN LIVE to řekl uznávaný imunolog Václav Hořejší. Země se tehdy zavřela do lockdownu, který po různých úpravách trval až do letošního dubna.

Epidemie se vyvíjí dobře a čísla jdou dolů, optimismus bychom ale podle Hořejšího neměli přeceňovat. "Podobně jsou na tom několikrát větší země. Potřebujeme ta čísla ještě čtyřikrát, pětkrát snížit," řekl imunolog ve vysílání TN LIVE. Věří, že se tak v nejbližších dnech stane.

Ve vnitřních prostrách a na velkých shromážděních, včetně venkovních, by měly roušky nebo respirátory zůstat i přes léto. Za všech ostatních situací venku nevidí problém v tom, že je lidé mohli sundat už před téměř dvěma týdny.

"Přimlouval bych se za to, aby se neupouštělo od testování. Musíme se snažit, abychom udrželi počet nových případů na absolutním minimu," řekl Hořejší. Opakování scénáře z loňského podzimu, od kterého bylo Česko v lockdownu, se bojí jedině za předpokladu, že se rozšíří mutace koronaviru, na kterou nezabere očkování.

"Jediný děsivý scénář je, že by se vyskytla taková varianta. Zatím žádná ze současných taková není, sice jsou trochu odolné vůči protilátkám, ale zatím ne úplně. Je to globální problém a musíme si na to dávat pozor. Ubráníme se jedině tehdy, když budeme mít čísla na co nejnižší úrovni, abychom takové případy mohli lokalizovat," prohlásil uznávaný imunolog.

Zatím by upustil od rozsáhlejších hromadných akcí. Podle něj se jednou musíme dostat zpátky do normálních kolejí, nejprve ale musí být vysoká proočkovanost.

Souhlasí s tím, že by se v létě mohly začít očkovat i děti od 12 let do 16 let. "Je jich jeden a půl milionu, takže je to důležité," řekl Hořejší. Vakcínu je podle něj nezbytné podat i statisícům seniorů nad 70 let, kteří ji ještě nedostali.

"Věřím, že velká většina z nich to neodmítá, ale spíš že mají nějaké potíže se zaregistrovat nebo chtějí k praktickému lékaři. Pokud by se je nepodařilo naočkovat, mohli bychom se dočkat toho, že tady opět budeme mít vyšší počty vážných případů," uzavřel.