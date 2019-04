Česko slaví 15 let od vstupu do EU. Tahle ovlivnila naši ekonomiku

Česká republika oslaví patnáct let od vstupu do Evropské unie. K výročí uspořádalo pražské Zastoupení Evropské komise konferenci. Na té se mimo jiné shodli, že vstup do Evropské unie přidal Česku na významu.

Den, kdy se česká republika stala oficiálně členem Evropské unie - 1. května 2004. V pražském Evropském domě se v pondělí setkala řada z těch, kteří se na vstupu do EU podílely nebo v ní za patnáct let něčeho dosáhly.

"Já jsem osobně velmi ráda že jsem mohla být v různých fázích toho projektu na různých místech. Když jsme vstupovali do Unie tak sem byla náměstkyní ministra pro místní rozvoj a vyjednávala jsem úplně ty první evropské fondy," vzpomíná eurokomisařka Věra Jourová.

Lidé se tehdy podle Věry Jourové chtěli hlavně mít stejně dobře jako na Západě. "Náš význam narostl neuvěřitelným způsobem. Osm měsíců před vstupem jsme byli taková neduživá, ne moc vážně braná země," řekl bývalý eurokomisař Vladimír Špidla.

V době vstupu České republiky do Evropské unie jí předsedalo Irsko. Na akci proto dorazil i irský velvyslanec. Na konferenci se rozebírala ale hlavně ekonomická témata.

"Za dobu od vstupu k nám přiteklo v čistých číslech 742 miliard eur. To znamená, je to ta čistá bilance po odečtení toho co přispíváme do Evropské unie," uvedla Jourová. Mluvilo se například i o nízké nezaměstnanosti v Česku nebo zvyšující se životní úrovni.

Konference "15 let v EU - příběh české ekonomiky" je první z akcí, kterou Zastoupení Evropské komise v ČR v rámci oslav patnáctiletého výročí uspořádalo.