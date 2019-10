Česko trápí nedostatek zubařů, lidé musí často na ošetření dojíždět

Nové nebereme ani nepřijímáme. To je odpověď většiny stomatologů v Česku. Kritická situace už panuje i ve větších městech, jako je například Ostrava.

V ordinacích od rána do večera vyzvánějí telefony, lidé se snaží k lékaři dostat. Jenže marně. "Denně pět až osm pacientů přijde nebo volá, obvolává, obvykle slyší - nepřibíráme nové pacienty," uvedl Radomír Otýpka z České stomatologické komory.

Největší problém sehnat zubaře mají lidé z pohraničí nebo malých měst či vesnic. Například město Štíty na Šumpersku už bylo tak zoufalé, že zahraničního zubaře nalákali na nově zrekonstruovaný byt i ordinaci. "Stálo nás to tři a půl milionu," sdělil starosta obce Štíty Jiří Vogel.

Když nemůžete sehnat zubaře, můžete se obrátit na svou pojišťovnu. Ta by vám měla zajistit nebo doporučit lékaře. Jestli se vás ale zubař ujme, je jen na něm. Podle stomatologické komory by ale pojišťovny mohly pomoci s tím, aby se zubaři nekoncentrovali jen do velkých měst.

"To můžou ovlivnit tím, že ordinace dostanou smlouvy pouze tam, kde jim to nabídne ta pojišťovna," vysvětlil Otýpka.