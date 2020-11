V Česku chybí pediatři. Bez lékaře se nečekaně ocitly stovky dětí

Paní Monika do ambulance docházela se svou tříletou dcerou. Stejně jako stovky dalších maminek z okolí teď neví, jak situaci vyřešit. "Paní doktorka byla naprosto úžasná. Byla lidská, hodná, s čímkoliv jsme tam šli, tak dokázala poradit,“ svěřila se paní Monika.



Prozatím bude v ambulanci ordinovat lékařka z dětské ambulance, ta ale od ledna přebírá svou vlastní praxi jinde. Podle kliniky ještě není v tuto chvíli zcela jasné, jestli bude ordinace v příštím roce fungovat. A to je ve velkém městě problém. Najít pediatra bývá běh na dlouhou trať.

"V současné chvíli hledáme lékaře, který by nadále pokračoval v zajištění lékařské péče,“ uvedla ambulance. Průměrný věk pediatrů je v Jihomoravském kraji 60 let. Pro mediky často není obor příliš atraktivní. Zajistit odbornou péči by měly zdravotní pojišťovny, ani ty ale nemají kde brát.

O dětského lékaře letos v lednu přišli například ve Sloupu na Blanensku, kde žije tisíc obyvatel. Není ani v téměř sedmitisícových Letovicích. Podle odborníků je potřeba obor zatraktivnit pro mediky a představit jim ho už v rámci studia.