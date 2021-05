Česko truchlí za Tomáše (15): Navždy tě budeme mít v srdci, drž nám místo

Nejčernější scénář se ve středu naplnil. Teprve 15letý Tomáš z Brna, kterého hledali lidé ze všech koutů naší země, je po smrti. Jeho tělo po třech týdnech od vyhlášení pátrání na hladině řeky Svratky objevil kanoista. Češi se v zármutku semkli a chlapci do nebe i truchlící rodině posílají dojemné vzkazy. A policie pokračuje v šetření, není zatím jasné, jak se hoch dostal do vody. Cizí zavinění je prý ale nepravděpodobné.

Dlouhé tři týdny plné strachu, ale i naděje, bohužel skončily tragicky. Tělo 15letého Tomáše z Brna našel veslař v řece Svratce, nedaleko místa, odkud zmizel. Rodina prožívá nejtěžší okamžiky svých životů. Truchlí i lidé, kteří případ sledovali a doufali, že se chlapec najde živý a zdravý.

"Nikdo, kdo tě znal, nikdy nezapomene. Spousta lidí věnovala svůj volný čas právě tomu, aby tě našli. Hasiči a policisté se snažili i přes nepříznivost veřejnosti, aby prověřili, kde jsi. A to ve dne i v noci. Nebudu tvrdit, že se to nejspíš stalo jinak, že jsi ve vodě nebyl celé ty tři týdny. Ale ať už to bylo jakkoliv, nemělo se to stát! Navždy tě budeme mít v srdci a nikdy nezapomeneme. Celé rodině upřímnou soustrast, a to hlavně těm nejbližším, mámě, tátovi a bráchovi. Tobě přeji, ať je ti tam nahoře dobře, drž nám tam místo. Jednou zase budeme všichni spolu," napsala zarmoucená Markéta na sociální síť.

A podobných vzkazů jsou nejenom na facebooku tisíce. Pátrání po Tomášovi bylo za dlouhou dobu snad nejsledovanějším případem v Česku. Aby dobře skončil, si přáli nejenom Brňané. Do dobrovolného hledání chlapce se zapojili i lidé z Prahy, Olomouce a dalších měst.

"Od začátku když se ten kluk ztratil, jsme to se sestrou sledovaly a modlily se, aby se našel živ a zdráv. Bohužel, moc nás to mrzí. Rodině upřímnou soustrast," vzkázala Natálie. "Sakra, tohle se nemělo stát. Upřímnou soustrast. Jak se říká, čekej nejhorší, doufej v nejlepší. Bohužel tady se čekalo nejhorší a nejhorším způsobem to i skončilo," dodala Klára.

"Jako by to byl náš syn"

"Cítím hlubokou lítost nad tímto mladým životem, toto se nemělo stát. Příjměte moji upřímnou soustrast ve vašem hlubokém zármutku," smutní Veronika. "Obrovská tragédie, která zasáhla celé Brno. Každý den jsem sledovala, jak každý z nás se pokoušel Tomáše najít. Jako by to byl náš syn. A dnes vidím, jak každý truchlí. Věřím, že celá jeho rodina i Tomáš tam nahoře jsou touto láskou poctěni. Moc mě mrzí, jak tohle celé dopadlo. Upřímnou soustrast, jsme s vámi," vzkázala Isabella.

Že tělo nalezené v úterý odpoledne ve Svratce patřilo pohřešovanému chlapci, potvrdila policie ve středu dopoledne. "Identifikační úkony potvrdily, že na hladině řeky Svratky nalezené tělo patří pohřešovanému mladíkovi. Kriminalisté budou při dalším vyšetřování hledat odpověď, za jakých okolností se dostal do vody. Zatímní vyšetřování napovídá tomu, že zemřel bez cizího zavinění," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

— Policie R (@PolicieCZ) May 5, 2021

Rodina s veřejností několik dní komunikovala přes facebook, Tomášův bratr tam popisoval průběh vyšetřování. Před více než týdnem se odmlčel a v úterý zmizel jeho profil úplně.

Nejčernější scénář se potvrdil. Více v reportáži TV Nova:

Chlapcovo tělo našli ve Svratce v úterý. Takhle to vypadalo na místě: