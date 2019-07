Česko v ekologii kulhá, tvrdí zpráva EU. Neumíme to s odpadem

Podle Strany zelených ovšem Česko zrovna neexceluje. "Především ve vyčištění ovzduší a opětovném využívání cenných surovin by měla česká vláda přidat,“ tvrdí 1. místopředsedkyně Zelených Magdalena Davis.

Podle senátora Petra Orla by Česko mělo také co nejdřív přijmout zákon, který by řešil šíření nepůvodních druhů na našem území.

"Toto téma bylo dosud u nás dost opomíjené, teď nás Evropská komise vyzývá, abychom urychleně přijali účinné vnitrostátní předpisy, které zabrání šíření invazivních, nepůvodních druhů," říká Orel. Vadí prý i lesní hospodaření a intenzivní rybníkaření.

Evropská zpráva naopak kladně hodnotí výměnu přibližně 80 tisíc starých a nekvalitních kotlů v domácnostech. Zelení ovšem upozorňují, že domácností, které jsou vybaveny kotly na tuhá paliva, které znečišťují ovzduší, je u nás stále kolem 300 tisíc.

"Vláda by měl přijít s účinným programem postupného ukončení naší závislosti na spalování uhlí a pomoct domácnostem i průmyslu přejít na moderní čisté technologie obnovitelných zdrojů,“ nabádá Davis.

Česko je podle Zelených pozadu také ve zpracování komunálního odpadu - zatímco u nás ho končí na skládkách skoro půlka (48,5 procenta), evropský průměr je 24 procent.

A komunální odpad také neumíme recyklovat - zvládneme ho zužitkovat 34 procent, průměr EU je přitom o 12 procent vyšší.