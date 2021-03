Česko versus koronavirus: Důvody, proč zažíváme covidovou krizi

Krize zdravotnictví

Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN) ve středu vyhlásila v některých nemocnicích stav hromadného postižení osob. Jde o nemocnici v Benešově, Mladé Boleslavi, Kolíně a Příbrami.

Jedná se tak už o druhý kraj po tom Pardubickém, který se k tomuto kroku rozhodl. Ve středu odpoledne informovaly o vyčerpání kapacit také nemocnice v Karlovarském kraji. Budou poskytovat už pouze neodkladnou péči.

Krize se týká také Plzeňského kraje. Domažlická nemocnice v noci na středu dokončila jednu z posledních etap transformace na nemocnici specializující se na covidovou péči. Lůžkovou péči poskytuje už výhradně pro covidové pacienty, s výjimkou porodnice.

Vláda zároveň ve středu vyhlásila pracovní povinnost pro specialisty a zdravotníky z ambulancí. Povinnost se netýká praktických lékařů nebo třeba gynekologů. Pomoci by měli především zdravotníci ze zařízení neakutní péče, například plastické chirurgie. "Nemocnice se stanou obrazně řečeno velkým jednotkami intenzivní péče," prohlásil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Nařízení platí od čtvrtka.

Pomalé očkování

Očkování v České republice nabírá zpoždění. Podle původního záměru ministerstva zdravotnictví se mělo do konce února vyočkovat skoro milion dávek vakcín proti covidu-19.

Podle statistik ministerstva však bylo do 3. března vyočkováno pouze 735 tisíc dávek. Česku také zároveň chybí dostatek vakcín a není čím očkovat. V březnu má podle ministra Jana Blatného dorazit milion dávek a později by se měly počty dovezených vakcín dokonce ztrojnásobit.

Konen dobr zprvy! Dky solidarit EU obdrme pt tden 100 tisc dvek vakcny @pfizer navc. Meme rychleji okovat te, kdy to nejvc potebujeme. Dkuji Komisi, @vonderleyen a vem lenskm sttm. Velmi si toho vme — Andrej Babi (@AndrejBabis) March 3, 2021

Vysoké přírůstky

Problémem jsou také vysoké počty nově nakažených. Ve středu laboratoře v Česku odhalily 15 088 nových případů nákazy koronavirem. V posledních dnech se zvýšil počet lidí v nemocnicích, roste o množství těch, kteří jsou ve vážném stavu.

S nemocí aktuálně bojuje 158 568 lidí. 8231 leží s covidem v nemocnici, přičemž 1708 z nich má těžký průběh a bojuje o život. Počet mrtvých činil ve čtvrtek ráno 21 128.

Vysoký počet hospitalizovaných dětí

Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR navíc vyplývá, že v únoru prudce vzrostl počet dětí pozitivně testovaných na koronavirus a bohužel vzrostl i počet hospitalizovaných kvůli nákaze koronavirem, informovala Pedagogická komora.

Za tři únorové týdny se zvýšil počet hospitalizovaných do 19 let o 84 procent. Oproti poslednímu lednovému týdnu bylo na konci února o 95 procent více nově pozitivně testovaných dětí do 19 na koronavirus.

Obezita obyvatelstva

Se silnou obezitou se v Česku potýká zhruba 150 tisíc lidí. A právě nadměrná váha je jedním z rizikových faktorů při onemocnění covid-19.

Podle posledních průzkumů je u obézního pacienta šance, že skončí v nemocnici, větší až o 113 procent. "Nárůst hospitalizací na JIP je pak u obézních pacientů s koronavirem o 74 % vyšší než u neobézních a riziko úmrtí je až o 48 % větší," uvedl na podzim lékař Jozef Čupka ze Společnosti všeobecného lékařství.

Velká část Čechů důvěřuje konspiracím o covidu-19

Poslední průzkum agentury STEM ukázal, že velká část Čechů věří konspiracím o covidu-19. Celkem 41 procent respondentů podle průzkumu věří, že vláda úmyslně přehání rizika pandemie, aby mohla více kontrolovat občany a 36 procent online veřejnosti podezírá nemocnice, že přehánějí údaje o nemocných covidem-19, aby získaly více prostředků. Polovina populace pak věří, že virus byl uměle vyroben v laboratoři.

Nedodržování opatření

Ministr zdravotnictví Jan Blatný navíc v únoru uvedl, že Češi nedodržují vládou zavedená protiepidemická opatření. Pokud lidé nebudou opatření dodržovat, budou tu s námi podle něj ještě dlouho. Jejich zpřísnění nemá smysl, když se jimi lidi nebudou řídit a obcházet je.

Česká republika od 1. března opět zpřísnila opatření. Zakázal se pohyb mezi okresy, s výjimkou cest za prací nebo kvůli péči o blízké. Zavřeli se také kompletně školy a některé služby a obchody.

Zeman zařídil i Sinopharm. Babiš: Nebezpečné vakcíny nedovezeme. Podívejte se na reportáž televize Nova: