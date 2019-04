Česko vyrobilo rekordní množství piva. Tolik vypil každý z nás!

Pivovary loni vyrobily rekordní množství piva - konkrétně 21,3 milionu hektolitrů. Důvodem je hlavně nárůst exportu do zahraniční, zvýšila se ale také tuzemská spotřeba. Průměrně to vychází na 141 litrů piva na obyvatele, což je o šest velkých piv víc než v roce 2017.

Tuzemské pivovary loni vyrobily rekordních 21,3 milionu hektolitrů piva, výstav tak meziročně vzrostl o 4,7 %. Za zvýšením produkce stálo hlavně pivo určené na vývoz, u kterého se meziročně zvýšila výroba o 11,8 %.

Tuzemská spotřeba piva se ale loni také zvýšila, a to o 2,9 % na 16,5 milionu hektolitrů. Na obyvatele se tak v ČR loni vypilo 141 litrů, o šest velkých piv meziročně více, uvedli zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven.

Znovu se ale snížil podíl konzumace čepovaného piva v restauracích a hospodách, podíl na celkové konzumaci klesl o dva procentní body na 36 %. "Rostoucí zájem o české pivo v zahraničí nás těší a stejně tak dobrý výsledek na domácím trhu. Naopak špatnou zprávou je pokračující přesun konzumace z hospod do domácností. To neprospívá naší pivní kultuře, ani české ekonomice," uvedl předseda svazu František Šámal.

V exportu sílily destinace Slovenska a Německa, kam se vývoz zvýšil o 14 %, respektive 9 %, do obou zemí tak šlo více než milion hektolitrů českého piva. Skoro o 60 % se zvýšil vývoz do Maďarska. V zemích mimo EU posílil o 54 % vývoz do Ruska, kam se tak vyvezlo 375 tisíc hektolitrů.

Z hlediska obalů mělo loni lahvové pivo 40% podíl, sudové pivo mělo 34 %. Spotřeba piva v plechovkách loni vzrostla o více než čtvrtinu, dosáhla tak 11 % celkového výstavu. Na 12 % celkového výstavu pak klesla spotřeba piva v plastových lahvích. Tankové pivo představovalo 3 %.

Stejně jako v posledních letech klesla spotřeba výčepních piv (na 45,2 %), naopak roste spotřeba ležáků, které nyní činí na trhu 50,3 %. Například Gambrinus hlásí u svého jedenáctistupňového piva zvýšení prodejů o 11 %.

"Velmi nás těší, že Češi dávají stále více přednost tradičním chuťově plným ležákům. Všichni bychom ale měli ještě více přemýšlet, jak podpořit českou hospodskou kulturu a zastavit přesun pití piva z hospod do domácností," uvedl marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik.

Import piva do ČR se zvýšil o 18,3 % na 395 tisíc hektolitrů. Na více než trojnásobek loni vzrostl dovoz belgického piva, o 5 % se zvýšil dovoz z Polska. Naopak klesl dovoz piva z Německa. Vyskočil dovoz u některých států mimo EU, například z Japonska a z Thajska, naopak klesl o 34 % dovoz piva z Mexika. Do ČR se nejvíce pivo z EU dováží z Polska, Maďarska a Belgie.