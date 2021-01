Stát na poslední chvíli shání materiál na očkování. Situaci kritizuje opozice

Česká republika je s rychlostí očkování na chvostu Evropy a problémy se zatím spíš kupí. I když ministerská strategie očkování počítá s vakcínou od tří výrobců, k dispozici jsou zatím jen od dvou.



"My jsme si měli objednat nadbytek očkovacích látek už z toho důvodu, že nějaká z firem očkovací látku nevyvine,“ míní prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.



Z objednaných 20 tisíc vakcín od firmy Moderna dorazila jen necelá polovina. Očkovat se s nimi začne místo v pondělí až ve středu. Státní správa hmotných rezerv by měla do konce ledna sehnat šest milionů kusů potřebného zdravotnického materiálu. Stát ho u ní objednal teprve v polovině prosince.



"Překvapuje mě, že ministerstvo řeší všechno ze dne na den. Teď rychle nakupujeme stříkačky a přitom jsou to všechno věci, u kterých se to logicky dalo čekat,“ myslí si jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).



Do Česka by také mělo dorazit 12 milionů stříkaček a jehel objednaných Evropskou komisí. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by to mohlo být až za dva měsíce. Zatím očkují nemocnice, nápor ale zvládají s obtížemi. Zapojit by se tak měli i praktičtí lékaři. Ti ale kvůli podmínkám skladování nemohou ve velkém očkovat v současnosti dostupnou vakcínou. Čekají tak na schválení látek od jiných společností.



"Musíme počkat na schválení Evropskou Unií, ani jedna zatím ještě schválena nebyla,“ doplnil epidemiolog Roman Prymula. Vakcíny by tak podle asociace praktických lékařů mohly do jejich ordinací dorazit v březnu. Je ale možné, že to bude ještě později.



V Česku se očkuje zatím 17 dní. Druhou dávku vakcíny by měl očkovaný dostat po třech týdnech. Už za čtyři dny by se tak pro ni měli začít vracet první naočkovaní.