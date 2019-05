Česko zasáhl vydatný déšť! Výstraha před povodněmi trvá

V úterý se předpověď meteorologů vyplnila, do České republiky dorazil vydatný déšť. Nejhorší situace byla na Liberecku, kde napadlo až 50 mm srážek. I když po ránu začal déšť ustávat, během dne se opět dočkáme četnějších srážek, které by mohly zvýšit hladiny řek. Výstraha před povodněmi platí až do středečních ranních hodin.