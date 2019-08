Česko zasáhnou další tropická vedra! Dorazí déšť i bouřky

Česko čeká další velmi teplý týden - teploty se vyšplhají i přes 30 stupňů. Horka by však měl doprovázet déšť, podle meteorologů udeří dokonce i bouřky. Nejchladněji by mělo být ve čtvrtek.

První polovina týdne bude podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) převážně prosluněná s teplotami okolo 30 stupňů. Ve čtvrtek do Česka dorazí studená fronta a spolu s ní i ochlazení, o víkendu se ale opět oteplí. Během celého týdne bude pršet a objeví se i bouřky.

Pondělí

V pondělí bude jasno až polojasno, během dne by ale mělo přibývat oblačnosti a k večeru se místy objeví přeháňky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni, na horách pouze okolo 19 stupňů.

Úterý

V úterý bude polojasno až oblačno. Na horách se místy očekávají přeháňky a večer na jihozápadě Čech se ojediněle mohou vyskytnout i bouřky. V noci bude od 16 do 12 stupňů, přes den teploty stoupnou na 26 až 30 stupňů.

Středa

Ve středu bude oblačno až zataženo s občasným deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. V noci se teploty budou pohybovat od 18 do 14 stupňů, přes den od 24 do 28 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude tepleji - teploty se zde vyšplhají na 28 až 32 stupňů.

Čtvrtek

I ve čtvrtek bude obloha oblačná až zatažená. Pršet bude na většině území, ojediněle se objeví i bouřky, zejména na východě. Později odpoledne a večer by mělo oblačnosti a srážek ubývat. Teplotně bude čtvrtek nejslabší z celého týdne - teploty v noci budou od 18 do 14 stupňů, přes den od 21 do 25 stupňů. Na východě se mohou vyšplhat na 27 stupňů.

Pátek

V pátek bude oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami. Vlivem čtvrteční studené fronty teploty přes den nepřesáhnou 22 až 26 stupňů, v noci klesnou na 15 až 11 stupňů.

Víkend

O víkendu se opět oteplí - teploty se budou přes den pohybovat mezi 27 až 32 stupni, v noci ale bude pouze mezi 15 až 11 stupni, postupně 18 až 14 stupni. Obloha bude jasná až polojasná, od západu ale bude postupně přibývat oblačnosti a na většině území bude pršet. Místy udeří i bouřky.