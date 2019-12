Česko zasypal nový sníh, napadnout může skoro půl metru. MAPA

Od rána se někteří řidiči musejí potýkat se zasněženými silnicemi především v Ústeckém, Libereckém a Zlínském kraji. Zatím jsou naštěstí sjízdné, i tak by měli být lidé opatrní. V průběhu dne se bude situace zhoršovat. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mohlo od pátku do soboty na některých místech napadnout i 40 centimetrů čerstvého sněhu.