Českoslovenští legionáři slaví 100 let od vzniku. Prahou prošel průvod

Sobotní Praha oživla oslavami sta let od založení Československé obce legionářské. Ta vznikla po první světové válce jako veteránský spolek.



Už v pátek večer se na budovách po celém Česku rozsvítila česká trikolóra. Do uctění legionářů se tak zapojila města Praha, Brno, Olomouc, Chomutov, Hradec Králové, Frýdek-Místek, Děčín, Česká Lípa, Nový Bor, Pardubice, Prostějov, Ústí nad Labem, Vimperk a Břeclav.



Sobotní program začal už v deset hodin na Václavském náměstí zahájením VI. manifestačního sjezdu. Pak průvod zamířil na Vítkov. Tam si od 12:00 do 18:00 hodin mohou zájemci projít dobové tábory a prohlédnout výzbroj a válečnou techniku.



Ve Slavnostní síni Národního památníku Vítkov (NP Vítkov) jsou připravené různé přednášky a setkání. Podrobnosti naleznete v oficiálním plakátu níže:



Od 31. srpna do 12. září je také na železniční stanici Praha-Bubny připravená expozice replik legionářských vagónů z let 1918-1920, kdy legionáři bojovali na Sibiři.

Historie Obce



Československá obec legionářská vznikla v roce 1921. Šlo o nejpočetnější meziválečnou organizaci pro veterány.



Po obsazení Československa nacisty úřady Obec zakázaly. Obnovy se dočkala pak po druhé světové válce, kdy se do jejích řad dostali také účastníci druhého odboje. Komunisté pak ale sloučili všechny veteránské spolky do jednoho. Odbojáři, kteří se přesunuli do zahraničí, pak založili Československou obec legionářskou v exilu.



Po konci totality byla Obec v Československu obnovena v roce 1991. Nyní jsou mezi jejími členy veteráni druhé světové války i novějších misí, členové bezpečnostních a ozbrojených složek a také potomci legionářů a podporovatelé Obce.



Letos se jedná o šestý sjezd. První byl v roce 1924, následovaly pak v letech 1928, 1935, 1947 a 2011.