Česku hrozí nedostatek léků! "Stát musí změnit přístup," tvrdí výrobci

Problém hrozící nedostupnosti léků nebo možného nárůstu jejich ceny si uvědomují i zástupci České asociace farmaceutických firem (ČAFF). Hlavním cílem tohoto sdružení je zajišťovat maximální dostupnost léků pro pacienty v Česku. Soustředí se zejména na podporu rozvoje generických (ekvivalenty originálních léčivých přípravků) a biosimilárních léčivých přípravků (biologických léků, které na trhu nahradí původní přípravek poté, co mu vyprší patentová ochrana). Ty díky své nižší ceně výrazně snižují náklady na léčbu a zpřístupňují ji tak většímu množství pacientů.

"Výrobci dělají vše proto, aby zajistili jejich dostatek pro české pacienty. Současně musí čelit mimořádné situaci ve světě. Během koronavirové krize se zvyšují náklady na pořízení lékových komponentů a jejich přepravu. Zároveň na rok 2020 připadá pravidelná revize cen léčiv, což může mít negativní vliv i na jejich konečnou cenu. Členové ČAFF žádají stát, aby s ohledem na současnou situaci cenovou revizi odložil," uvedla mluvčí ČAFF Markéta Hellingerová.

Revize, která je na rok 2020 plánovaná, podle výrobců generických léčiv není správným krokem. Vzhledem k momentální situaci související s koronavirem by se mohla negativně podepsat na dostupnosti léků, které jsou zásadní pro léčbu jak běžných chronických onemocnění, tak léčení pacientů s Covid-19.

Nárůst cen za léky by podle ČAFF mohl zasáhnout celou Evropu. Nejvíce by vyšší ceny pocítili pacienti s chronickými onemocněními. V Česku by se cenový skok týkal zejména léků na cukrovku, osteoporózu, či vysoký krevní tlak, se kterým se v České republice léčí zhruba dva miliony lidí.

"V této době je potřeba přistupovat k regulačním zásahům velmi opatrně. Je riziko, že v nadcházejících týdnech či měsících by případné regulace mohly narazit na globální realitu z hlediska zvyšujících se nákladů a cen," řekl Martin Mátl, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem.

"Stát by nám měl pomoci po dobu koronavirové krize udržet ceny léků alespoň na současné úrovni, kroky vedoucí k jejich snižování jsou v tuto chvíli hazardováním s dostupností léků pro české pacienty," dodal Mátl s tím, že asociace si dosavadního přístupu státu váží. Zejména proto, že farmaceutický průmysl vyhodnotil jako součást kritické infrastruktury.

Že pravidelnou cenovou revizi ukládá zákon, si ČAFF uvědomuje také. Asociace by však ráda našla způsob, jak se při revizi vyhnout hýbání s cenami. Od státu žádá odložení pětileté revize cen léků, která připadla na rok 2020, a vyřazení z "referenčního koše" těch zemí Evropské unie, které pořizují léky například formou tendrů, tedy za zcela odlišných podmínek než Česko. Žádá také volnost tržního prostředí v tom případě, že jsou na trhu dostupné alespoň 4 léky od čtyř různých výrobců. ČAFF by také uvítala liberalizaci trhu s léky na předpis.