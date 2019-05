Česku hrozí ničivé sucho. Na jižní Moravě už pěstují palmy

Mezi obce, které v posledních letech marně bojují se suchem, patří třeba Přibice na jihu Moravy. V létě tam nepršelo několik měsíců. Studny jsou vyschlé a místní zahrádkáři začali pěstovat tropické plodiny. Vidět můžete třeba kaktusy v předzahrádce, palmy na návsi a datle na zahradě.

Studny jsou už teď bez vody. Zahrádkáři mohou zapínat čerpadla jen půl hodiny denně, než klesne hladina. V řece už klesla hladina na úroveň léta a zahrádkáři si přivážejí pod okapy všechno, do čeho se dá zachytit voda - nádrže různých velikostí a dokonce i staré vany. Dešťová voda je teď jediná naděje na úrodu.

"Řešení tématu vody je to nejdůležitější, co máme na stole," tvrdí premiér Andrej Babiš. Podle vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu je dnes situace podstatně horší než v minulém roce. Extrémní sucho postihuje až třicet procent území. Nepomohly ani nedávné deště.

Vláda by v následujících deseti letech do boje proti suchu chtěla investovat třicet až padesát miliard korun. "Je tu vybráno 49 lokalit, kde počítáme, že se bude shromažďovat voda do vodárenské a přehradní nádrže, z nich je 26 pro vodárenské účely a 23 pro zavlažování," sdělil ministr zemědělství Miroslav Toman.

"Boj proti suchu si zaslouží větší pozornost, slibované finance jsou především z fondu EU, potřebujeme řešení i z národních zdrojů," uvedl Petr Hladík, místopředseda KDU-ČSL Stovky obcí jsou zásobovány z mělkých vod - další sucho pro ně bude znamenat odříznutí od pitné vody. Správa hmotných rezerv jim tak bude muset přistavit cisterny.

Podle premiéra Andreje Babiše je nezbytné jejich počet výrazně navýšit. "Měli bychom se podívat, jestli tam nemáme různé vzácné kovy, které nepotřebujeme, ty cisterny by byly více důležité. Já jsem doporučil tady panu předsedovi, aby si nakoupil víc těch cisteren," myslí si Babiš.

"Jsme připraveni na sucho, jak pro zásobování obyvatel vodou, průmyslu, energetiky, zemědělství," ubezpečuje Jan Svejkovský, mluvčí povodí Ohře.

Podle opozice za problém s nedostatkem vody může i velkoprůmyslový způsob hospodaření. "Ukazuje se, že to velice zhoršuje kvalitu půdy, která poté nedokáže zadržet vodu v krajině," upozorňuje Veronika Vrecionová (ODS), místopředsedkyně zemědělského výboru.

Ministr zemědělství chce v blízkosti vodní nádrže Švihov zakázat používaní některých přípravků na ochranu rostlin. To by podle něj mělo zlepšit kvalitu půdy.