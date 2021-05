Češku s nezletilými migranty zadrželi na Slovensku, měla je vézt do Prahy

Slovenská policie obvinila 38letou Češku z převaděčství. Ve čtvrtek ji v Ružomberoku zadrželi se třemi nezletilými migranty z Afghánistánu, které údajně plánovala převézt do Prahy. Dostat za to měla 20 tisíc korun. Ženě teď hrozí až 10 let za mřížemi, prokurátor rozhoduje o vazbě.