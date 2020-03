Češky popsaly boj s virem i úřady: Test nemám, tak prý nakažená nejsem

Dvě Češky se prostřednictvím videa rozhodly popsat svůj boj s koronavirem. Zatímco Eva má podle svých slov nákazu potvrzenou hygienou, Petra na testy čeká. Není proto vedena jako infikovaná, přestože s Evou sdílí byt a má příznaky nemoci. Dívky také vyzvaly, aby lidé co nejvíce chránili sebe i ostatní.

Na sociálních sítích se začalo šířit video nazvané "Jak jsme přišly ke koronaviru a jak to zvládáme". Přesně to v něm dvě na první pohled nemocné Češky popisují. Příznaky se měly jako první objevit u Evy, která prý ihned kontaktovala svou praktickou lékařku. Ta ji odkázala na linku 112, odkud zase na hygienickou stanici.

"Ta je totálně zahlcená, takže dovolat se mi trvalo čtyři a půl hodiny. Řekli mi, že pokud jsem nebyla v zahraničí a nepřišla do kontaktu s nakaženou osobou, nemám nárok na testy a mám jít za svou praktickou lékařkou," uvedla Eva s tím, že ji doktorka ošetřila osobně v ordinaci a údajně sdělila, že má jen chřipku.

Evě ale prý bylo čím dál tím hůř, proto v sobotu večer odjela na pohotovost do pražské motolské nemocnice. "Paní doktorka mě hrozně seřvala, jak můžu být tak nezodpovědná, že mám nejspíš koronavirus a právě jsem ji nakazila, což mi bylo hrozně líto, ale měla jsem za to, že mám jen chřipku," doplnila dívka.

O den později prý přišly výsledky od hygieniků - Eva měla pozitivní test na koronavirus. To už měly potíže začít i u Petry, která s ní bydlí. "Z hygieny mi volali den poté, co měla Evča pozitivní test. Řekli mi, že nejsem infikovaná, dokud mi neudělají testy. (...) Těch případů je ale tak moc, že se na mě prý dostane za týden," uvedla Petra.

Problém teď podle ní spočívá v tom, že dokud není potvrzeno, že je nakažená, nemohou se na to při žádosti o test na koronavirus odvolávat ani lidé, se kterými přišla do kontaktu. "Takže jsme chtěly upozornit, že se sice mluví o 400 nakažených, ale já jsem nahlášená od soboty a pořád mě nevedou jako infikovanou. (...) Takových lidí může být spoustu," dodala Petra.

Na závěr dívky vybídly všechny obyvatele Česka, aby nosili roušky, myli si ruce a i jinak chránili sebe a ostatní, s nimiž přijdou do kontaktu. "Možná si říkáte, že jsme mladé, tak to zvládnem. Jo, zvládnem, ale je to dost utrpení. Něco takového jsem nezažila. (...) Tak nebuďte sobečtí a noste roušky," prohlásila Eva.