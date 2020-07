Český ráj zamořily nutrie. Ochranáři a myslivci je chtějí vystřílet

Populace nutrie říční v Chráněné krajinné oblasti Český ráj stoupla za poslední tři roky na více než trojnásobek. Vytlačují původní druhy živočichů. Břehy a hráze tamních rybníků pak narušují především budováním nor. Kromě toho jsou nutrie přenašeči nemocí, které mohou být nebezpečné i pro člověka, jako je třeba leptospiroza, tularemie nebo salmonela.

"Ve spolupráci s myslivci bychom chtěli ten jejich počet snížit. Ideálně na nulový stav,“ řekl pro TV Nova vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

Nutrie říční podle ochránců přírody do české divoké přírody nepatří. Její domovinou je Jižní Amerika a do Evropy se tito až desetikilogramoví hlodavci dováželi před desítkami let hlavně kvůli kožešinovým chovům a také masu. Rychle se množí. Jedinci se mohou rozmnožovat už ve čtyřech měsících a mívají kolem šesti mláďat a stihnou i tři vrhy do roka. Ochránci přírody jejich stavy teď chtějí radikálně snížit.

"Jediná možnost je odstřel, protože pokud bychom chtěli nutrie odchytávat, pak není úplně jasné, co s nimi dále, protože vypouštět je do přírody někde jinde je nelegální a protizákonné. Takže jediná možnost je odstřel," dodal Klápště.

Ten plánují pracovníci Chráněné krajinné oblasti Český ráj na konec léta.