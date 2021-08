Český tábor pro vietnamské děti: Na pořadu dne jsou vánoční tradice

Zdokonalit se v češtině a zorientovat se v české kultuře se teď snaží přibližně 20 vietnamských dětí na táboře na jihu Čech. Tábor by jim měl pomoci při nástupu do školy. Vedle toho se tam ale učí například i péct buchty nebo zpívat české písně. Štáb TV Nova je v pátek zastihl při přípravě českých tradičních Vánoc.

Vánoční dárky, koledy a stromeček teď v srpnu? Proč ne. Na dětském táboře určeném výhradně vietnamským dětem je to dokonce velmi příjemná povinnost, při které poznají jednu z tuzemských tradic, kterou z domova neznají.

"Většinou máme malou večeři rodinnou, a pak dostává každý svůj dárek od rodičů," popisuje lektorka vietnamské Vánoce. Děti připravují klasické vánoční ozdoby. Letos poprvé si 18 vietnamských dětí užívá v jižních Čechách klasický dětský tábor. Poznají tam do hloubky nejen české tradice, ale i český jazyk. Mnohé ho totiž neovládají.

"Učitelský sbor potřebuje pomoct s výukou češtiny, protože někdy, pokud některé dítě nerozumí, tak to do výuky přináší problémy," vysvětluje Jan Straka, spoluorganizátor a místostarosta Vyššího Brodu. "Některé děti jsou v Česku třeba jenom rok, tak je to pro ně složitější," doplňuje lektorka.

"Nejvíc se mi tady líbí atmosféra, je taková dobrá," popisuje tábor účastnice. "Ty děti nám připadají hodnější jako, že se zase tolik nenudí a nevyžadují: Teď si sedni a bav mě," říká Čermák. Děti prý české tradice přijímají s nadšením a v češtině se den ode dne zdokonalují. Jen česká kuchyně za tou vietnamskou prý mírně pokulhává.

"Nemáme vietnamskou kuchyni, i když budeme mít workshop vietnamských závitků, všichni si to vyzkoušíme vyrobit a také budeme péct české buchty, aby to bylo reciproční," dodává Čermák. Organizátoři plánují, že tábor zopakují i v příštím roce.