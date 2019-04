Cesta uprchlíků skončila v Česku. Na Olomoucku je dopadli policisté

Dva cizince zadrželi ve středu policisté v Lutíně na Olomoucku. Do České republiky se dostali nelegálně v nákladovém prostoru kamionu. Oba muži se v obci objevili těsně před polednem. Jejich snaze utéct předcházela zastávka kamionu v jedné z tamních firem.

Krátce po té, co kamion najel k nákladové rampě, objevili se venku dva muži a začali utíkat. Překvapení pracovníci okamžitě zavolali policisty a ti je do dvaceti minut vypátrali. Cizinci se přiznali, že jsou z Afganistánu a chtějí se dostat do západní Evropy.

Muži u sebe neměli doklady ani vízum. Do kamionu, který řídil cizinec, se údajně dostali v Srbsku. Po desítkách hodin jízdy se tak ocitli v České republice. Namířeno měli údajně do Belgie.

Policisté nakonec oba muže zadrželi. Protože je kamion přivezl na Olomoucko ze Slovenska, budou nejspíš vráceni právě k našim východním sousedům.

Obdobný případ se stal loni v září ve Valašském Meziříčí. I tam se při vykládce kamionu objevili dva muži, tentokrát z Pákistánu. Z úkrytu se dostali, protože si mysleli, že už jsou ve Francii.