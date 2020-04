Čeští a moravští vinaři zvou na skleničku projektem To si vypijeme

Češi holdují nejen pivu. České a moravské svahy plodí také lahodné víno, a právě vinaře můžete podpořit zapojením se do projektu To si vypijeme. Karanténní opatření totiž tvrdou ranou zasáhla také je. Zavřené restaurace a omezení prodeje vinařům nesvědčí. Nenechme to tak! Vždyť české víno může směle konkurovat i produktům zahraničních vinařství.