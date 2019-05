Čeští europoslanci: Bývalí milenci i generál, kterému zavraždili syna

Nejpočetnější zastoupení bude mít hnutí ANO. Voliči poslali do Bruselu a Štrasburku šest europoslanců vládního hnutí. Andrej Babiš podotknul, že jen dva jsou členy hnutí – konkrétně Radka Maxová a Ondřej Knotek. Místo Maxové bude muset nastoupit náhradník do českého parlamentu. Krom toho je bývalá místopředsedkyně hnutí také v zastupitelstvu Jihočeského kraje a města Tábora.

Ondřej Knotek je členem hnutí zhruba čtyři roky. Předtím byl přitom radním v Mariánských Lázních jenže za Piráty. Odchod ze strany, kde byl přitom i předsedou místního sdružení v prvním městě, kde Piráti vyhráli volby, přitom vysvětloval tím, že necítí dostatečnou podporu významných osobností strany.

Lídrem kandidátky byla stávající europoslankyně Dita Charanzová. Před zvolením do Evropského parlamentu pracovala osm let v české diplomacii, třeba na Stálém zastoupení České republiky při EU, kde vedla tým zodpovědný za obchodní a rozvojovou politiku. V Evropském parlamentu byla místopředsedkyní Výboru pro vnitřní trh.

Jejím poradcem byl i Ondřej Kovařík, který se z šestého místa kandidátky také dostal do Evropského parlamentu. I on měl zkušenosti z české diplomacie, konkrétně z doby, kdy Česko předsedalo Radě EU.

V Evropském parlamentu bude pokračovat i Martina Dlabajová. Ta dříve pracovala na zastoupení Zlínského kraje v Bruselu, podnikala nebo byla předsedkyní Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. V Evropském parlamentu je místopředsedkyní Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ze třetího místa uspěl také ekonom a manažer Martin Hlaváček. I on má zkušenosti z českého zastoupení v Bruselu, byl také náměstkem na ministerstvu zemědělství, či manažerem v tabákovém koncernu Philip Morris.

Bývalí partneři, kteří spolu mají dítě

Čtyři europoslance bude mít v novém europarlamentu ODS. Lídrem kandidátky byl Jan Zahradil. Ten je největším matadorem z českých kandidátů. V Evropském parlamentu je od vstupu Česka do EU v roce 2004. By i předsedou poslaneckého klubu frakce Evropských konzervativců a reformistů a před těmito volbami také jejich spitzenkandidátem, tedy adeptem na post předsedy Evropské komise. Je místopředsedou Výboru pro mezinárodní obchod.

Z 15. místa se na druhé posunul na kandidátce ODS Alexandr Vondra. Ten se do vrcholné politiky vrací po necelých sedmi letech. Bývalý senátor za Litoměřice byl ministrem zahraničí a ministrem pro evropské záležitosti v Topolánkově vládě a ministrem obrany v Nečasově vládě. Bývalý chartista a disident byl také velvyslancem v USA.

V době, kdy byl zahraničním poradcem Václava Havla, měl románek s Veronikou Vrecionovou, která v Kanceláři prezidenta pracovala v zahraničním protokolu. Mají spolu dnes dospělého syna Jáchyma, toho ale od vychovával Vrecionové současný manžel, s nímž se seznámila, když Jáchymovi byl rok. Vrecionová byla starostkou Přezletic, následně senátorkou za Mělnicko a od předloňských sněmovních voleb je poslankyní za ODS. Teď jí čeká přesun do Bruselu.

Další volební období čeká v Evropském parlamentu také bývalého primátora Ostravy a bývalého hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského, který je Europoslancem už dvě volební období. Je členem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a velmi se angažoval třeba v projektu evropského navigačního systému Galileo.

Nejmladší česká europoslankyně je Pirátka

Tři poslance budou mít Piráti. Ty vedl do voleb informatik Marcel Kolaja. Pracoval jako manažer v softwarové firmě, specializoval se na svobodný software, na problematiku autorského práva na jednotném digitálním trhu. V minulých volbách, kdy Piráty vedl Ivan Bartoš, byl dvojkou na kandidátce.

Předsedkyně Evropské pirátské strany Markéta Gregorová byla letos dvojkou na kandidátce českých Pirátů. Ve straně působila a působí jako vedoucí jejího Zahraničního odboru. Od loňských komunálních voleb je také brněnskou zastupitelkou. V minulosti zkoušela šestadvacetiletá politička prorazit také do krajského zastupitelstva či do českého parlamentu, ale neúspěšně.

Mikuláš Peksa je 4. místopředsedou Pirátů a od roku 2017 český poslanec. Dlouhodobě vystupoval proti evropské směrnici o autorském právu.

TOP 09 a STAN posílají do Bruselu trojici, která je reprezentovala už v minulém volebním období. Skokanem byl bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer, který dostal v rámci celé ČR nejvíce preferenčních hlasů a poskočil ze třetího na první místo. Po odchodu z banky do kandidatury v roce 2014 se věnoval poradenství ve velké finanční společnosti. V Evropském parlamentu je místopředsedou Hospodářského a měnového výboru.

Jiří Pospíšil je od roku 2017 předsedou TOP 09. V minulosti hájil barvy ODS, jejímž byl i místopředsedou. V roce 2014 ale přešel k TOP 09 a následně byl zvolen do Evropského parlamentu. Ještě v dobách, kdy byl členem ODS, byl ministrem spravedlnosti v Topolánkově i Nečasově vládě. Je také pražským zastupitelem. Je členem Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

Starosty bude dál v Evropském parlamentu zastupovat Stanislav Polčák, Ten byl za STAN dříve poslancem v české sněmovně. V komunální politice získal zkušenosti jako místostarosta obce Vysoké Pole na Zlínsku. Je členem Výboru pro regionální rozvoj.





Generál, kterému syna zavraždil pedofil

Dva europoslance bude mít hnutí Svoboda a přímá demokracie. Lídrem kandidátky byl bývalý ministr zdravotnictví v Zemanově vládě Ivan David. Ten má zkušenosti z českého parlamentu. Po odchodu z politiky působil jako ředitel bohnické léčebny. Za SPD se vloni neúspěšně pokoušel proniknout do Senátu.

Z osmého místa poskočil až na první generálmajor ve výslužbě Hynek Blaško. Dva roky zasedal v zastupitelstvu kraje Vysočina, ještě v barvách Strany práv občanů. Vloni to také neúspěšně zkoušel ve volbách do Senátu. Do jeho života zasáhla v roce 2008 tragická událost. Jeho devítiletého syna v Havlíčkově Brodě zneužil a zavraždil pedofil Antonín Novák.

Dva zástupce vyšlou do Bruselu také lidovci. Překvapením je neúspěch lídra kandidátky Pavla Svobody, který byl předsedou vlivného právního výboru. Na první místo se díky preferenčním hlasům dostal Tomáš Zdechovský. Ten se angažoval třeba v kauze ve Francii vězněného českého kamioňáka Jiřího Sagana, podporoval také obnovu řízení v kauze Petra Kramného. Je členem Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

Lidovečtí voliči podpořili také Michaelu Šojdrovou. Bývalá dlouholetá poslankyně českého parlamentu dokonce stranu chvíli vedla po rezignaci Cyrila Svobody po neúspěšných volbách v roce 2010. Nejvíce na sebe v posledních letech upozornila kauzou 50 syrských sirotků, jejichž přesun do České republiky podporovala. Je členkou Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví.

Jedinou zástupkyní KSČM v Bruselu bude Kateřina Konečná. Ta si Evropský parlament vyzkoušela v roce 2004 jako kooptovaná poslankyně českého parlamentu, kdy Česko reprezentovala v Bruselu po vstupu do EU do chvíle, než byli zvoleni první čeští europoslanci. Teď to bude její druhé volební období. Je také zastupitelkou města Nový Jičín. Od roku 2002 do zvolení do europarlamentu byla českou poslankyní. Je členkou Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.