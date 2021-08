Čeští hasiči vyráží na pomoc Řecku. Podívejte se, jak vypadá jejich odjezd

Řecko již několik dní sužují vytrvalé požáry, které se dostaly až do bezprostřední blízkosti Atén. Pomoc v boji s ohnivým peklem Řekům nabídla i Česká republika. V sobotu ráno se tak hasiči ze tří českých krajů vydávají na 2 000 kilometrů dlouhou cestu.

Hasiči Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje v sobotu ráno spolu s kolegy hasičského Záchranného útvaru vyráží na dlouhou cestu. Jedou totiž pomáhat Řekům v boji s masivními požáry.

"Naše nabídka byla řeckou stranou akceptována. Do zahraničí tak míří 36 hasičů a 15 vozidel," uvedl mluvčí hasičů z Moravskoslezského kraje Jakub Kozák.

"Jedním ze základních požadavků na záchranný odřad obecně je co největší soběstačnost, vyslané týmy by měly zatěžovat infrastrukturu postižené oblasti co nejméně. Náš tým proto veze pro všech 36 hasičů jídlo, pití a část stanů - zbylé prostředky pro ubytování zajišťují kolegové ze Záchranného útvaru," popsal Kozák.

Odjezd kompletního týmu by měl být v 9:45 hodin. Jednotky nasazených hasičů mají pomáhat hlavně v okolí Atén. Hasiči by v Řecku měli zasahovat 10 dní, 4 dny pak mají vyhrazeny na cestu tam a zpět.