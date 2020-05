Čeští miliardáři pomáhají v boji s koronavirem. Věnovali stovky milionů

Skupina PPF postupně na pomoc v boji s koronavirem darovala 200 milionů korun. Peníze se použily především na nákup zdravotnického materiálu, který pocházel nejen z Číny, ale také z evropských zemí. Celkem PPF věnovala 6,9 milionu respirátorů a roušek, stovky tisíc rukavic či tisíce teploměrů.

Kromě Česka, kam směřovala pomoc v hodnotě více než 100 milionů, putovaly potřebné pomůcky do dalších osmi zemí - Indie, Indonésie, Kazachstánu, Vietnamu, USA, Filipín, Černé Hory a Bulharska. Zároveň společnost podpořila vývoj ventilátorů v Česku i jejich nákup ze zahraničí.

"Zdraví a rodina je to nejcennější, co máme. Pomoc a solidarita jsou pilíře humanity a je odpovědností každého z nás je naplňovat, a to nejen v čase krize," uvedl zakladatel PPF Petr Kellner. Zároveň poděkoval zaměstnancům, bez nichž by taková pomoc nebyla možná.

Další český miliardář Karel Komárek se s manželkou rozhodl pomoci seniorům, které šířící se koronavirus ohrožuje nejvíce. "Cesta k nim nevede přímo, ale přes řadu neziskových organizací. My jsme je dennodenně kontaktovali, ptali se na akutní problémy," popsala Štěpánka Komárková.

Výsledkem byly rychlé granty, do kterých Komárkovi investovali přes 20 milionů korun. Peníze se dostaly do více než 240 organizací a pomohly 150 tisícům seniorů. Pomoc dostala třeba Diecézní charita Brno, finanční příspěvek investovala především do ochranných pomůcek pro pečovatele i samotné seniory.

Druhý nejbohatší Čech Radovan Vítek zase dal k dispozici svou síť hotelů. Celkem pět tisíc lůžek mělo sloužit v případě potřeby nemocným, z hotelů se měly stát nemocnice. Peníze na dobrou věc věnovala třeba i skupina Penta miliardáře Marka Dospivy.

A pozadu nezůstaly ani největší české firmy. "Nadace ČEZ poskytla v rámci bleskové krizové pomoci přes 26 milionů korun na 650 projektů po celé České republice a další čtyři miliony věnovala třem velkým nemocnicím," sdělila mluvčí ČEZu Alice Horáková.

Škoda Auto zase darovala 100 nových vozů zdravotníkům a pracovníkům sociálních služeb, finanční příspěvky pak šly především na výrobu respirátorů a ochranných štítů.