Bude nutné přeočkování? Odborníci už ví, co zřejmě rozhodne

Podle odborníků ještě není k dispozici dostatek dat, která by určila, za jak dlouho bude přeočkování potřeba. "Klinické světové studie běží, lidé se pravidelně vyšetřují na protilátky a sleduje se, jak rychle jim protilátky klesají. Jakmile bude dat dostatek, tak se bude moct usoudit, zda bude potřeba přeočkování a za jakou dobu," uvedl Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti.

"Vypadá to, že vakcíny jsou dobré a že účinek vydrží dlouho. To znamená roky, ale to nezjistíme, dokud ty roky neprožijeme. I pro to tělo platí, že opakování je matka moudrosti, takže si to zopakovat a to tělo upozornit: Pozor, chraň si protilátky proti tomuto patogenu, ten už potkat nechceš," podotkl virolog Jan Pačes.

Lidé tedy nebudou muset chodit k lékaři, aby jim zjistil množství protilátek v těle. Podobně jako u současného očkování firmy určí dobu pro aplikaci látky tak, aby účinnost vakcíny neklesla. "Myslím si, že budeme moct situaci vyhodnotit na začátku podzimu, až budeme mít víc informací a uvidíme, jak to s proočkovaností vypadá," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ani výrobci vakcín se zatím nevyjádřili k tomu, kdy přesně bude přeočkování potřeba. Nicméně odborníci se shodují, že dříve než rok od očkování nemá revakcinace smysl. Vše záleží také na nových variantách viru a vývoji vakcín. Už nyní se pracuje na látkách účinných proti různým mutacím.

"U případného proočkování by se mělo začít hlavně u rizikových skupin. To znamená u asi milionu lidí, kteří z důvodu věku nebo chronických onemocnění patří do rizikové skupiny," vysvětlil imunolog Václav Hořejší.

V některých zemích s revakcinací neotálejí. Například ve Velké Británii plánují začít s přeočkováním už letos na podzim. První by měli být na řadě právě lidé z rizikových skupin.