Čeští policisté bourali v Německu! Naháněli podezřelého, přerazili strom

Čeští policisté ve čtvrtek dopoledne bourali v Německu. Do saské vesnice Großschönau pronásledovali podezřelé vozidlo. Podle informací TV Nova se snažili zabránit nehodě, sami ale vletěli do zahrady a přerazili strom. Policisty převezla sanitka do nemocnice, pronásledovaný vůz ujel.