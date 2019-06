Poslanci byli za Terezou H. v base: Popsala detaily z cely i co ji trápí!

Do Pákistánu oba poslanci vyrazili v rámci mezparlamentní skupiny přátel Pákistánu. Zahraniční cestu se rozhodli mimo jiné využít i k tomu, aby navštívili ve vězení v Láhauru Terezu Hlůškovou, kterou pákistánský soud odsoudil na osm let za pašování heroinu.

Nejprve to vypadalo, že se za ní ani možná nedostanou. Získat povolení se ukázalo jako složitý a náročný proces, tvrdí Daniel Pawlas. "Naštěstí nám po přemístění do Láhauru velice pomohl guvernér provincie Panjab, kterého jsem požádal o povolení k návštěvě a my jsme ho na poslední chvíli získali," dodal.

Ve čtvrtek jim tedy bylo umožněno se s uvězněnou Terezou setkat, návštěva trvala zhruba 40 minut. "Věznice i samotné setkání se slečnou Terezou byly příjemným překvapením. Návštěva proběhla v dobré atmosféře," tvrdí Pawlas.

"Hovor probíhal tak, že vězněná Tereza H. byla dozorkyní přivedena nádvořím s krásně upravenou zahradou, o jejíž údržbu se starají odsouzení vězni, k oknu, ve kterém byla mříž a síť. A po celou dobu stála dozorkyně vedle ní. Já a můj kolega Ratiborský jsme byli v místnosti na druhé straně, ve společnosti vězeňské služby," popsal setkání Pawlas.

"Naší velkou výhodou bylo to, že kromě nás tří nikdo nerozuměl česky, takže hovor mohl být veden v uvolněném duchu a dával záruku pravdivých údajů," uvedl Pawlas a dodal, že je překvapil Terezin stav.

"Bylo pro nás příjemným překvapením, že vězněná Tereza si nikterak zásadně nestěžovala na podmínky ve vězení, potvrdila nám, že se k ní chovají slušně, nedochází k fyzickému ani psychickému násilí. Obývá celu se starší spoluvězenkyní ze Srí Lanky a rozumějí si," sdělil Pawlas.

Ne všechno ale Tereza snáší dobře, pár věcí ji ve vězení trápí. "Co ji mrzí, je to, že by ráda četla, ale knižní fond je omezený a velmi zastaralý. Druhý problém, který ji trápí, je ten, že by chtěla mít stejnou možnost jako místní vězni občas si telefonovat s rodinou v České republice, ale toto je jí odpíráno, a to prý z důvodu drahých telefonních poplatků do ČR," tvrdí Pawlas.

Po návštěvě proto poslanci požádali guvernéra Panjábu, zda by bylo možné dodat do vězení víc knih a umožnit Tereze hovory s její rodinou. Její vinu, či nevinu, kterou podrobně probírali, Pawlas komentovat nechce s ohledem na probíhající odvolací řízení.

"Nicméně svým přístupem k této záležitosti si získala můj respekt a obdiv. Byla v celé kauze odsouzena jenom ona sama a další desítky osob, které tyto věci organizují a bohatnou na nich, se svobodně procházejí a často si o nich myslíme, že jsou to důvěryhodné a vážené osoby," vysvětlil Pawlas.

"Věříme s kolegou Ratiborským, že celá tato kauza je dostatečným varováním pro mladé lidi, aby si dali dobrý pozor, s kým se scházejí, co v životě činí, protože následky podobných špatných kroků bývají mnohdy nezvratné. Slečně Tereze společně upřímně přejeme pevnou víru a naději v brzký návrat do vlasti," vzkázal Tereze Pawlas.

Dvaadvacetiletou Terezu Hlůškovou odsoudil pákistánský soud na osm let do vězení po dlouhém procesu. Na letišti v Láhauru ji zadrželi celníci v lednu minulého roku - v kufru objevili devět kilogramů heroinu, které měla podle nich dopravit do Spojených arabských emirátů a poté do Irska. Tereza ale svou vinu odmítá, o drogách v kufru prý vůbec nevěděla.

