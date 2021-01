Registrace na očkování. Nebude čas na jiné pacienty, děsí se lékaři!

Od příštího pátku startuje registrace do systému pro očkování proti covidu-19 pro seniory starší 80 let. Jenže podle lékařů nebo pečovatelů bude zátěž na nich. Registraci po internetu řada seniorů nezvládne a tak jim budou muset pomáhat právě praktičtí lékaři, lidé pracující v domovech seniorů nebo příbuzní.

V Česku je asi 400 tisíc lidí starších 80 let. Registrovat se do připravovaného systému podle ministerstva zdravotnictví půjde buď po internetu, prostřednictvím linky 1221 nebo praktického lékaře. S mobilem nebo počítačem připojeným na internet to ale řada seniorů nezvládne.

"To je nejohroženější skupina nemocí covid-19. Proto mají při očkování přednost a půjdou hned v první vlně v lednu/únoru. Do té doby je musíme maximálně chránit. Proto jsou nezbytná opatření," napsal na twitteru ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

V jihlavském domově pro seniory v Lesnově se prý bude chtít nechat naočkovat drtivá většina ze 150 místních klientů. Personál jim prý pomůže. "Připravujeme seznam jak zaměstnanců, tak klientů, kteří by měli zájem o očkování. Vedoucí zdravotního úseku a k ní jedna sestra budou mít tohle na starosti," říká ředitelka domova Alena Řehořová.

Jenže zaměstnanců je málo a když budou mít na starosti přípravu seniorů, můžou chybět jinde. Podobné je to u praktiků. Ti tvrdí, že je objednávání seniorů zatíží a nebudou mít čas na jiné pacienty. Už teď se jim prý ozývají stovky zájemců o vakcíny.

"Máme telefonáty, máme maily, máme všechny možné dotazy a bohužel na ně nejsme schopní odpovědět," přiznává praktický lékař Cyril Mucha.

"Ta informace, kterou mám, je taková, že pokud se nebudou tito občané schopni zaregistrovat sami a nebudou mít nikoho, kdo by to udělal za ně, tak by jim s tím měli pomoci praktičtí lékaři," uvádí předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Lékaři si stěžují na nedostatek informací od ministerstva. Například nevědí, zda vůbec budou mít přístup do registru a dozvědí se, zda už jejich pacient očkovaný byl či nikoli.

"Každý praktický lékař má ve své ordinaci zhruba něco přes 400 lidí v tom rizikovém věku. A ve chvíli, kdy by každého z nich měl obtelefonovávat, tak jsme spočítali, že to jsou dva týdny plné pracovní doby," tvrdí Mucha.

Registrace pro všechny zájemce by měla startovat začátkem února, očkovat mimo nemocnice u praktických lékařů se budou ale lidé podle VZP moci nejdřív v březnu.