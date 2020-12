Čeští školáci jsou nejlépe vzdělaní na světě. Vztah ke školství je ale špatný

Čeští školáci patří podle nejnovějšího průzkumu, do kterého se zapojilo šedesát zemí, k nejlépe vzdělaným na světě. A v Evropské unii jsou dokonce mezi nejlepší pětkou. Mnohem hůř ale dopadlo naše školství v tom, jak jsou s ním děti, rodiče a učitelé spokojeni.

Čeští rodiče jsou se školstvím ti nejméně spokojení v celé Evropě. A podobně jsou na tom i učitelé a žáci. Celosvětově se ve škole cítí hůř jenom děti v Chorvatsku, Polsku a Japonsku. To jsou výsledky šetření mezinárodního studia TIMMS za rok 2019.

"Ta míra spokojenosti žáků, rodičů se školou to je něco, co je v českém prostředí dlouhodobě trošku problém. Česká školní inspekce na to upozorňuje už několik let,“ uvedl mluvčí školní inspekce Tomáš Zatloukal.

Právě kvalita učitelů může být podle expertů jedním z důvodů nespokojenosti. "Faktem zůstává, že v českém školství je i hodně rigidních lidí a rigidních věcí, které se nemění. Bohužel dost často se to týká fakult, které připravují budoucí učitele. Dost často se to týká i učitelů, kteří nemají na víc,“ uvedl ředitel školy

"Určitě by pomohlo, kdyby se méně tlačilo na výkon ve školách a kdybychom se více orientovali na to, jak se ve škole žáci cítí. Jednou z věcí o které se hodně mluví je třeba změna hodnocení k nějakým méně výkonnostním a méně donucovacím způsobům,“ vysvětlila Asociace ředitelů základních škol.

V České republice se do šetření zapojují žáci 4. tříd. Celosvětově se do výzkumu zapojuje více než 60 zemí. V porovnání s nimi se ve zkoumaných předmětech, tedy v matematice a přírodovědě, české děti umístily vždy do patnáctého místa.

Ministerstvo školství se na slabá místa, na která šetření upozornilo, právě zaměřilo ve strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Ta by měla už během následujících tří let změnit obsah i některé způsoby vzdělávání.





