Čeští vlekaři se vzdávají naděje. V obnovení zimní sezóny už nevěří

Provozovatel menšího střediska v Petříkově je asi prvním, který snahu o opětovný rozjezd sezóny vzdal. Oznámení už visí na internetových stránkách tohoto jesenického areálu. Skeptičtí jsou i někteří další vlekaři.

"Optimismus, který převládal většinu sezóny, už upadá. Už tomu moc nevěříme, že se nám podaří otevřít," svěřil se TV Nova Marek Cimala, provozovatel lyžařského areálu. Přitom na horách je sněhu pořád víc než dost.

Většina provozovatelů ale stále doufá, že vleky spustí – byť by to mělo být jen na pár dnů. "My jsme před víkendem museli udělat znovu revizi vleků, rozchodili jsme kladky, zkontrolovali jsme celé zařízení a dosněžili jsme kopec," popsal vlekař Jakub Juračka.

"Sněhové podmínky jsou ideální, ve středu napadlo dalších deset centimetrů prašanu, tzn. chce to ještě znovu urolbovat a je to připravené," řekl provozovatel skiareálu Josef Kocurek. Třeba na Kohútce v Javorníkách by vleky mohli spustit nejpozději během dvou dnů.

Obří hromady technického sněhu jsou prakticky v každém středisku, někde i několik týdnů. Je ale možné, že se velká část z nich rozpustí – po rekordních mrazech nás totiž čeká opačný extrém. Příští týden se budou teploty šplhat až k patnácti stupňům. Nad nulou bude i na horách.