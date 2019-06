Čeští vodáci vjeli v Rakousku do vodopádu. Zasahoval vrtulník

Dva čeští kanoisté se dostali v pátek do vážných problému, když sjížděli řeku Steyer u obce Hinterstoder. Nechtěně vjeli do vodopádu Stromboding a dvaatřicetiletého muže musel zachránit vrtulník.

Jednatřicetiletá žena se dostala z loďky a podařilo se jí doplavat na břeh. O rok starší muž ale uvízl na skále uprostřed řeky. Pár patřil k osmičlenné skupině sportovců z České republiky. Právě ostatní členové zavolali pomoc.

Hollywood in #Hinterstoder mit #HappyEnd. Auch wenn es danach klingt, aber es waren keine Stuntszenen fr einen neuen #Blockbuster. Ein Tscheche konnte gerade noch vor dem Stromboding-#Wasserfall aus seinem Kanu springen. Unsere Libelle rettete ihn mit einem Tau. pic.twitter.com/kZjqldsYGK — POLIZEI O (@LPDooe) May 31, 2019

Záchranáři nejprve natáhli kovové lano přes řeku, ale nakonec muže musel vyzvednout policejní vrtulník. "I když to vypadalo jako natáčení kaskadérských kousků pro nový hollywoodský film, nebylo to tak. Čech musel vyskočit z kánoe těsně před vodopádem, ale vytáhli jsme ho za pomoci lana a vrtulníku. Nakonec to mělo šťastný konec," napsali na Twitter rakouští záchranáři.

Češi podle policie věděli, že sjezd řeky musí ukončit před vodopádem – to se jim ale nepovedlo. Nehodu mohl ovlivnit i intenzivní déšť posledních dnů, který výrazně zvýšil hladinu řeky.