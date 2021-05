Cestování po jedné dávce vakcíny? Státy to nemusí schválit, míní expert

Pro cestování po Evropě by mohla stačit jedna dávka vakcíny proti koronaviru. Právě o takovém zjednodušení pohybu uvažuje české ministerstvo zdravotnictví. Podle odborníků by k tomu nemusela většina zemí přistoupit, protože uznávají pouze ukončenou vakcinaci.

České ministerstvo zdravotnictví zvažuje, že k získání covid pasu a následnému cestování po Evropě bez testů by mohla stačit pouze jedna dávka vakcíny proti koronaviru. Experti se však obávají, že takové zjednodušení pohybu nebude možné.



"Musíme počkat na konečný výsledek. Většina zemí uznává plný očkovací status, tedy dvě dávky. Očkovací látky jsou totiž schválené ve dvoudávkovém režimu,“ míní vakcinolog Roman Chlíbek.



Odborníci navíc upozorňují, že lidé jsou proti covidu-19 a těžkému onemocnění chránění až ve chvíli, kdy mají obě dávky vakcíny.



Podle Chlíbka bychom však už o letních prázdninách mohli v Česku dosáhnout vysoké proočkovanosti a určité kolektivní imunity. "Bude záležet především na zájmu lidí. Vakcín bude postupně dost a bude to pouze o tom, jak zodpovědně se k tomu lidé postaví a přihlásí se k očkování,“ doplnil Chlíbek.



Vakcinolog navíc upozorňuje, že vakcína by pro lidi měla být snadno dostupná. "Velkokapacitní očkovací centra měla význam v počátcích pandemie. Musíme hledat systém, který bude do budoucna udržitelný. Vakcína se musí dostat k pacientovi, ne aby on cestoval za očkovací látkou,“ uzavřel Chlíbek.