Cestovatelé žebrají na svá dobrodružství, lidé toho mají dost

Může se stát, že cestovatelé na svých dobrodružstvích přijdou o peněženky s kartami, uvíznou tak mezi cizinci bez dalších prostředků k návratu domů. Některým nezbývá, než se uchýlit k žebrání.

Jsou ale i tací, kteří volí žebrání k tomu, aby mohli dále cestovat kolem světa. V novém oblečení a s drahými hodinkami vybírají peníze od lidí, kteří mnohdy bojují s chudobou. Někteří se tváří, že byli například okradeni, jiní otevřeně přiznávají, že chtějí od lidí peníze na další cestu.

Proti žebráckým cestovatelům se v poslední době šíří vlna kritiky. Na Bali už situace došla tak daleko, že se indonéský imigrační úřad rozhodl nahlašovat cestovatele v nouzi na jejich ambasády, které se o ně mají postarat, píše indonéský portál detik.

Komunita takzvaných begpackerů (Pozn.: Spojení anglických slov backpacker - baťůžkář a begging - žebrání) na sebe strhává pozornost. Trend se nyní šíří zejména v asijských zemích, i když není novinkou.

"Jdu do práce a je tam begpacker. Jdu do posilovny, další begpacker. Jdu domů a hádejte co, je tu celá skupina begpackerů. Každý den. Tentokrát předstírali před policií, že nevěděli, že je to nelegální a že netuší, co jejich korejský nápis 'Potřebuji peníze' znamená," stěžuje si Raphael Rashid z korejského Soulu. Jindy se podle něj vymlouvají na to, že se jedná o představení, když hrají na hudební nástroje, není to tedy žebrání.

Zvýšeného počtu žebrajících cestovatelů si všímají média z mnoha asijských zemí, nejedná se ale o nový trend. Mnozí ho považují za špatný, lidé by se podle místních neměli uchylovat k žebrání, když to není nutné. Samotní begpackeři na svém jednání ale nevidí nic špatného.

The defiant sniggering face on this shameless #begpacker's face when I report her to police here in Seoul's Jongno 3-ga. She obviously pretended not to speak a word of English. Such an old trick. And then police don't know what to do. Calling immigration would be a good start. pic.twitter.com/ilOjxHrRsk