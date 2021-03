Cestovka se pochlubila, že vozí Čechy lyžovat. A tvrdě narazila

Bouři nevole sklidila cestovní kancelář Victoria, když dala na sociální sítě fotografie z nedávného lyžařského zájezdu do Bulharska. Pustili se do ní ti, kterým vadí, že zatímco lidé v ČR nesmějí cestovat ani mezi okresy, jiní jezdí na výlety do ciziny. Cestovka ale namítá, že nic neporušila.

I když to někomu může připadat divné, stát sice až na výjimky znemožnil cesty mezi okresy, ale cestovat do zahraničí nezakázal. Ministerstvo zdravotnictví současně se zákazem pohybu mezi jednotlivými okresy vydalo i výjimku pro cesty "za účelem vycestování z území ČR".

A právě to je předmětem sporů mezi těmi, kteří trvají na omezení pohybu a těmi, kteří vědí, že každý zákaz má své výjimky. Jeden z takových konfliktů vyvolal příspěvek cestovní kanceláře Victoria na sociálních sítích. Je na něm fotografie tří desítek spokojených lidí, kteří se právě vrátili z lyžařského zájezdu do Bulharska.

Příspěvek CK, který na facebooku vzbudil emoce:

Ovšem vzápětí se kvůli zájezdu rozpoutala ostrá hádka. Lidé poukazovali na nutnost dodržovat státem nařízená opatření proti šíření covidu-19. Včetně toho, že se zakazuje cestovat mezi okresy bez vážného, prokazatelného důvodu.

"Aneb když nemůžeš jít sportovat do lesa za vesnicí, ale můžeš jet autobusem několik hodin společně s několika desítkami lidí…" komentoval fotografii účastníků zájezdu například Martin K. Další připojili komentáře o sobectví lyžařů a neochotě podřídit se zájmu ostatních.

"Co je na naší cestě sobeckého? Během týdne jsme byli na třech testech. Já konkrétně budu mít do pátku ještě samokaranténu a pak půjdu znovu na PCR test. Jsem otestovaná pomalu víc než laboratorní králík. Co vám vadí na tom, že jsem si jela zalyžovat do země, kde covid-19 skoro není?" namítla paní Kateřina.

Ve stejném duchu reagovali i představitelé cestovky, kteří ale už ve středu svůj pondělní příspěvek smazali. Na dotaz TN.cz Karolína Hutáková uvedla: "Dodržujeme všechna opatření doporučená státem. Klienti jsou během pár dní několikrát testováni a kontrolováni, a to před odjezdem do zahraničí, pak před návratem do ČR, a ještě po návratu. Všichni klienti s negativním výsledkem."

Poukázala i na hygienická opatření při mezinárodní přepravě. "Autobus je před každou jízdou dezinfikován ozonovou dezinfekcí, která ničí možné viry a bakterie. Je zde snížená kapacita, dodržovány rozestupy i doporučení pro cestování v hromadné dopravě," zdůraznila.

