Cestovky bojují o přežití. Přišly o příjmy, země znovu zavírají hranice

Nejistota pokračuje. Řada cestovek a agentur přitom balancuje na hraně existence. Podle Asociace cestovních kanceláří kvůli Covidu-19 už čtyři zkrachovaly a více než stovka přerušila činnost.

"Pokud by se situace nezlepšovala a stát by cestovním kancelářím nepomohl, mohlo by to znamenat, že činnost ukončí dalších 200 kanceláří," řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Prodeje zájezdů jsou totiž na 10 až 30 procentech loňského roku. "Ta letošní sezóna je nesrovnatelná, ten pokles byl v desítkách procent," přidal se mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

"Od vyhlášení nouzového stavu byly zrušeny všechny poznávací zájezdy, protože ty destinace byly uzavřené, byl tam pokles o 90 procent," tvrdí zástupci cestovky FIRO-tour. Další očekávaná vlna pandemie navíc cestovkám komplikuje přípravy nabídky zájezdů na příští rok.

"Situace se mění každým dnem, destinace, se kterými jsme počítali před týdnem, zavádějí nová opatření, a naopak probíhají další jednání o příznivých podmínkách vstupu pro české občany," popsali pracovníci Čedoku.

"Už nechceme jít cestou voucherů a poukázek, ale aby měl klient jistotu, že dostane své peníze zpátky," dodal Bezděk.

Některé cestovní kanceláře dokonce nebudou vydávat tradiční tištěné katalogy, ale veškerou nabídku přesunou na web, kvůli aktuálnosti. "Příprava je ovlivněna tím, jak mají cestovky svou představu, která země skončí v červených světlech a jakým způsobem se bude chovat při návštěvě Čechů," řekl Papež.

V krizi jsou také autobusoví dopravci. Podle jejich údajů je 90 procent z nich před krachem.