Cestovky ve velkých problémech! Dotkne se to statisíců Čechů

Odstavená letadla typu Boeing 737 MAX 8, která patří společnosti Smartwings, už čtyři týdny stojí na ruzyňském letišti. Takové parkování je už stálo desítky milionů korun.

"Ztráta se bude zvyšovat a určitě je na místě, aby Smartwings požádala společnost Boeing o odškodnění," uvedl ekonom Štěpán Křeček. "Náklady spojené s odstávkou letadel 737 MAX jsou předmětem vyčíslení celkové škody," doplnila mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková.

S touto leteckou společností létají každoročně na dovolenou zhruba tři miliony Čechů. Kvůli nejasné situaci kolem boeingů firma oznámila, že sníží kapacitu letů na letní sezónu o osm procent.

"Dojde především ke snížení frekvencí letů, které jsou operovány vícekrát denně. Samozřejmě my činíme vše pro to, aby dopady na letní sezónu a na naše klienty byly minimální," dodala Dufková.

Jako na trní jsou teď kvůli situaci kolem boeingů a blížící letní sezóně i cestovní kanceláře. "V tomto okamžiku ještě nemáme finální stanovisko, kterých letů se to bude týkat. Jsme v kontaktu s leteckou společností a jednáme ohledně optimalizací letů," popsal situaci mluvčí cestovní kanceláře Exim tours Petr Kostka.

Celou věc řeší také cestovní kancelář Alexandria. "Hledáme řešení, které by pro naše zákazníky bylo co nejvýhodnější a nejpřijatelnější. Ve stejnou chvíli už jsme samozřejmě rozjeli další jednání, řešíme případnou náhradu lety jiných společností," uvedl mluvčí Alexandrie Petr Šatný.

"Maximálně se budeme snažit, abychom našli řešení, aby všichni mohli odcestovat," potvrdil také ředitel CK Blue Style Ondřej Rušikvas.

"V případě, že se tu situaci nepodaří v dlouhodobějším horizontu vyřešit, tak se samozřejmě společnost Smartwings dostane opravdu do výrazných problémů. To by mohlo způsobit i případný krach nebo omezení služeb společnosti," doplnil ekonom Křeček. To by prý do budoucna mohlo vést ke zdražení letenek i k omezení možností cestování.