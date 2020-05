Cestovní kanceláře zrušily plánované zájezdy, chystají ale letní last minute

Některé cestovní kanceláře zrušily letní zájezdy do zahraničí. Většina z nich zákazníkům namísto dovolené poskytla vouchery, které budou moci dle svobodné vůle využít jiný termín, a to klidně i do jiné destinace. Do některých destinací bude s největší pravděpodobností navíc možné se podívat už během tohoto léta. Na letní sezónu se udělá úplně nový letový plán. Létat by se mohlo na některé řecké ostrovy, do Chorvatska, na Kypr, kanárské ostrovy či Mallorcu.