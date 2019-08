Cestu vládním letadlem fotbalový klub stále nezaplatil, chybí faktura

Fotbalový klub FK Jablonec stále nezaplatil za cestu svých hráčů vládním letadlem do Arménie. Přitom už před týdnem jeho šéfové slibovali, že výdaje uhradí co nejdříve. Hráči by bez vládní pomoci nestihli předkolo Evropské ligy kvůli problémům s leteckou společností, která je měla na místo konání zápasu původně dopravit. Prý by to pro ně byla mezinárodní ostuda.

Luxus ve vládním letadle si minulý čtvrtek užili jablonečtí fotbalisté. Jenže záchrana před mezinárodní ostudou rozhodně nebyla zadarmo.

"Cena za provoz takového letadla při letu do Jerevanu se může vyšplhat, co se týče nákladů kolem padesáti tisíc euro, to znamená přes milion dvě stě tisíc korun," shrnul letecký odborník Martin Feč.

Po víc než týdnu peníze klub ještě nezaplatil. Míč prý ale není na jejich straně. "Čekáme na fakturu, pak zaplatíme," sdělil mluvčí FK Jablonec Michal Bergman. "Žádná celková faktura klubu FK Jablonec prozatím nebyla vystavena," potvrdila vedoucí tiskového oddělení Ministerstva obrany ČR Jana Zechmeisterová.

Částku za zapůjčení vládního speciálu tedy zatím uhradili daňoví poplatníci. Podle ministerstva obrany vystavení faktury bude trvat několik měsíců. "Jsem byl ubezpečen, že to je v pořádku, že tu cestu fotbalisté zaplatí," uvedl premiér Andrej Babiš.

Jenže problémy jsou i s vyčíslením částky. Podle leteckých expertů si klub sáhne hluboko do kapsy. Naopak třeba ministr školství to tak černě nevidí. "Až to bude vyčísleno ministerstvem obrany, tak to bývá několik set tisíc korun," uvedl Robert Plaga.

"Výše se odvíjí od přímých nákladů na samotný let, mezi které patří například výdaje na všechny poplatky spojené s letem nebo náklady na palivo a posádku," doplnila Zechmeisterová.

Vládní letadlo z Prahy do Jerevanu uletělo přes dva a půl tisíce kilometrů. Let tam i zpět trval přibližně devět hodin.