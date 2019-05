Chystáte se do Itálie? Předpověď počasí až do konce srpna!

Řím, Benátky, ale také Bibione nebo Caorle. Itálie nabízí vyžití pro milovníky památek i rodiny s dětmi, které se těší na pláže a koupání v moři. Přinášíme dlouhodobou předpověď počasí odteď až do konce letních prázdnin.

V podstatě až do konce května bude v Itálii už počasí vhodné na výlety a dovolené - teploty by pod 20 stupňů Celsia měly přes den klesat jen naprosto výjimečně a i deště by mělo být podle portálu Accuweather opravdu poskrovnu.

Noční teploty klesnou k deseti stupňům, nejtepleji bude na samém sklonku května - kolem čtyřiadvaceti stupňů. A pokud jedete na jih proto, abyste se pořádně prohřáli, na své si přijdete už v červnu, nemusíte čekat na letní prázdniny.

Teploty se totiž budou první tři červnové týdny držet na hodnotách kolem 26 až 28 stupňů, magická třicítka padne podle předpovědi 21. června a vydrží až do konce měsíce. Celý červen by navíc měl být bez deště, což jistě ocení příznivci opalování.

Krásné počasí má pokračovat i v červenci - denní teploty lehce přes třicet, noční a ranní kolem 18 stupňů Celsia. A k tomu jasno či polojasno, s naprostým minimem srážek.

Dlouhodobá předpověď služby Accuweather pro Itálii končí v prvním srpnovém týdnu, i ten byl ale měl být horký a bezmračný.

Pro zbytek srpna podle portálu centrometeoitaliano.it dlouhodobé modely ukazují, že horké počasí s minimem srážek vydrží. Takže to vypadá, že pláštěnky a deštníky mohou turisté tuto sezónu nechat doma a na uvolněné místo přibalit raději sluneční brýle, čepice a opalovací krém.