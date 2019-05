Cestujete do exotických zemí? Lékaři varují: Nechte se očkovat!

Pomalu se blíží sezóna letních dovolených. Lékaři proto varují turisty, aby se před cestou do exotických zemí nechali včas naočkovat proti tropickým nemocem. Řada Čechů si totiž stále neuvědomuje zdravotní rizika, která jsou s cestou do takových oblastí spojena. Některé nemoci mohou člověka ohrozit i na životě.

Cestování do tropických zemí se mezi Čechy těší velké oblibě. Zájem o dovolenou v Asii, Africe nebo Americe roste. To ale přináší i rizika. "O Češích je známo, že jsou to hazardéři. Jedou i do oblastí, kam ani cizinci nejezdí," říká Petr Kümpel, primář z opavského infekčního oddělení.

Dovolená se pak může proměnit v noční můru nebo dokonce boj o život. Cestovní kanceláře předem upozorňují na nemoci a doporučená očkování proti nim. "Pokud cestujete v Africe mezi jednotlivými zeměmi, musíte mít očkování na žlutou zimnici," upozorňuje Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

V Egyptě, Tunisku, Maroku, Thajsku nebo Indonésii se můžete setkat s břišním tyfem, žloutenkou nebo vzteklinou. Očkování provádí infekční kliniky, hygienické stanice nebo soukromé firmy. Pojišťovny na očkování přispívají kolem tisíce korun. Důležité je přijít včas nejlépe dva měsíce před odletem.

Pokud dovolenou trávíte v hotelovém komplexu, očkování není úplně nutné. Přesto vás mohou zastihnout komplikace. "Vyvaroval bych se pití vody jiné než balené. Bývá často kontaminovaná bakteriemi na které nejsme zvyklí," upozorňuje Papež.

Častou chybou Čechů je, že si do nápojů na pláži dávají led, ten přitom může také obsahovat bakterie. Lékaři také doporučují chránit se repelenty. Také byste neměli jíst tepelně neupravené potraviny a jídlo byste neměli kupovat na tržištích.

Smrtelně nebezpečná nemoc horečka dengue se objevuje například v oblíbeném Thajsku. Při posledním propuknutí se loni nakazilo v zemi přes šedesát tisíc lidí. "Představte si, že máte chřipku a dejte ji na steroidy a znásobte milionkrát. Doslova jsem se svíjela bolestí následující tři dny. Bolest hlavy a svalů byla k nevydržení," popisuje britská cestovatelka svůj zážitek. Přenašeč komár tygrovaný se rozšířil letos v dubnu i ve Francii a loni se vyskytoval na jižní Moravě.

Nejvíce nakažených západonilskou horečkou je v Africe a ve Středomoří. Komáři ji ale přenášejí téměř po celém světě. Byron Leiblein byl jedním z osmi set pacientů, kteří se nakazili před pěti lety v Kalifornii smrtelným virem. "Je to jako když se vám zamlží mozek. Nemůžete myslet, pohybovat se, nemůžete dělat prostě nic. Když jsem se probudil po dvou týdnech z kómatu, mohl jsem hýbat jen očima a jednou rukou," vypráví. Horečka se objevila po letech i v Česku. Loni v záři ji podlehla dvaasedmdesátiletá žena.

Malárie je nemoc, která ročně zabije na pět milionů lidí, komáři nejvíce roznášejí v tropických oblastech a subsaharské Africe. V Tanzánii se ji nakazila i Američanka Kirsten Kennedyová. "Dostala jsem závažnější typ malárie. Cítila jsem, že mé tělo kolabuje, bolest byla k nevydržení. Bolelo mě úplně všechno, klepala jsem se zimou, ale zároveň jsem měla horečku," vzpomíná. Od dubna se v africkém Malawi testují první očkovací látky proti této nemoci. Nyní jedinou ochranou proti ní je používání moskytiér, repelentů a léků proti malárii.