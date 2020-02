Jedete do Itálie? Přehled uzavřených obcí a doporučená opatření

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje českým občanům, aby do oblastí severní Itálie, především do Lombardie a Benátska, necestovali. Některá místa se nacházejí v úplné izolaci, není je proto možné navštívit a ani opustit. Pokud ale do Itálie přesto cestujete, zde je několik rad, jak minimalizovat riziko nákazy koronavirem.