Cestujete letadlem? Tohle jsou nejbezpečnější aerolinky na světě!

Web Airline Rating, který monitoruje 405 různých leteckých společností, včetně těch českých, a hodnotí jejich bezpečnost, vydal žebříček dvaceti nejbezpečnějších aerolinek na světě pro rok 2020.

Nejlépe z hodnocení vyšla australská společnost Qantas. K vítězství jí významně pomohl fakt, že je hodně inovativní, ve své flotile má nová letadla a je považována za nejzkušenější aerolinku na světě.

Velmi vysoko se v žebříčku umístila například společnost Singapore Airlines, kterou mnoho Čechů využívá pro lety do Austrálie, nebo Emirates, která z Prahy létá do Dubaje. Na celý žebříček se můžete podívat v následující tabulce.

Airline Ratings monitoruje i dvě české letecké společnosti, a to Czech Airlines a Smartwings. Obě dostaly velmi dobré hodnocení - sedm hvězdiček ze sedmi. Na to, aby se umístily na žebříčku nejbezpečnějších aerolinek, to však nestačilo. Při hodnocení se bere v potaz několik kritérií, jako jsou napřípad vážné nehody, stáří letové flotily, finanční situace podniku nebo výcvik pilotů.

Společnost začala monitorovat aerolinky v roce 2013, přičemž od roku 2014 se pokaždé na prvním místě umístila Qantas. Výjimkou byl rok 2018, kdy Airline Ratings nemohla najít jednoznačného vítěze. Letos se ale opět vrátila na vrchol.