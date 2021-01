Cestující do USA budou muset předkládat negativní test na covid-19

Podle nařízení CDC budou muset všichni cestující, kteří přiletí do USA absolvovat virální test do tří dnů před odletem a poskytnout písemnou dokumentaci o svých laboratorních výsledcích nebo dokumentaci o zotavení z covid-19, uvedla agentura ve svém prohlášení pro CNN .

Ředitel CDC Dr. Robert Redfield by měl podepsat nařízení v úterý a vstoupí a v platnost by mělo vstoupit dne 26. ledna.

"Varianty viru SARS-CoV-2 se nadále objevují v zemích po celém světě a existují důkazy o zvýšené přenosnosti některých z těchto variant,“ uvedlo CDC ve svém prohlášení. „Vzhledem k tomu, že USA jsou v téměř kritickém stavu, požadavky na testování cestujících v letecké dopravě pomohou zpomalit šíření viru.“

Pokud cestující neposkytne dokumentaci o negativním testu nebo zotavení nebo se rozhodne test neabsolvovat, letecká společnost nesmí umožnit cestujícímu nastoupit, uvedl CDC.

