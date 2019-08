Cestující v letadle byli v šoku! Žena dostala sedadlo bez opěradla

Fotografie sedící ženy na sedadle bez opěradla se okamžitě stala hitem na sociálních sítích. Na twitter ji měl zveřejnit partner jednoho z cestujících. "EasyJet porazila Ryanair v sedadlech bez opěradla…Jak se tohle může stát," napsal Matthew H.

Mělo se jednat o let U22051, který mířil v úterý ráno z Londýna do Ženevy. "Člověk se musí ptát, jak bezpečný byl zbytek letu. Tohle bylo její křeslo," dodal pan Matthew.

Společnost easyJet se k celému incidentu vyjádřila. "Žádný pasažér nesmí letět na těchto sedadlech, jelikož čekají na opravu. Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou a easyJet provozuje svou flotilu letadel v přísném souladu se všemi bezpečnostními pokyny," vysvětlila pro TN.cz Anita Carstensenová, mluvčí easyJet.

Naštěstí byla v letadle volná místa. Letecký personál jedno z nich ženě nabídl a cestující si přesedla. Co by se ale stalo, pokud by se žena neozvala, není jasné. Pravděpodobně by ale absolvovala let na poškozeném sedadle, což by rozhodně nebylo bezpečné.

Většina lidí nechápe, jak ženě mohla společnost místo prodat. "Měli odstranit zbývající část sedadla bez opěradla a označit jej jako obsazené v rezervačním systému," uvedl člen diskuze na twitteru.

Další se dokonce rozhodli přestat se společností cestovat. "Nadával bych nahlas, kdybych seděl takovou dlouhou dobu na tomhle sedadle. Od této chvíle bojkotuji easyJet," napsal jiný člen diskuze.