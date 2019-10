Cestující mají za sebou nejdelší let v historii! Trval 19 hodin a 15 minut

Letadlo Boeing 787-9 Dreamliner australských aerolinek Qantas dosedlo v Sydney v 7:43 místního času. Přímý let z New Yorku nakonec trval devatenáct a čtvrt hodiny. Původně se přitom předpokládalo, že cesta zabere dvacet hodin. Celkem letadlo uletělo 16 tisíc kilometrů.

Kromě pilotů a další posádky na palubě sedělo zhruba 40 cestujících. Odborníci při letu zkoumali hlavně to, jak působí tak dlouhý let na lidské tělo. Data mají sloužit i k sestavení vhodného jídelníčku na palubě.

#QF7879 preparing for departure at @JFKairport in New York for @SydneyAirport. The 16,013 km flight is the 1st of 3 @Qantas #ProjectSunrise test flights. https://t.co/v39ZrePTJR



Read more about Project Sunrise and follow all 3 flights at https://t.co/pCazPpvn6P pic.twitter.com/t1mfSALOEF