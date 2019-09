Cestující Ryanair byli uvěznění 12 hodin v letadle. Nedostali ani vodu

Cestující, kteří v pátek letěli se společností Ryanair z Lanzarote na Kanárských ostrovech do skotského Edinburghu, na svůj let ještě dlouho nezapomenou. Místo standardní čtyřiapůlhodinové cesty je čekalo dvanáctihodinové utrpení na palubě letadla. Informoval o tom skotský deník Daily Record.

V 11:20 mělo letadlo vzlétnout z Lanzarote, zůstalo však na letišti pět hodin. Cestující byli po celou dobu zavření uvnitř, na palubě v tu dobu mělo být 30 stupňů. "Paní, která seděla vedle nás, požádala tři hodiny poté, co jsme seděli v rozpáleném letadle, o vodu," řekl pro Daily Record cestující John.

Jako kompenzaci a omluvu za zpoždění lidé čekali, že jim personál nabídne vodu zdarma, to se však nestalo. "Až po třech hodinách teda začali nabízet občerstvení. Za vodu jsem musel zaplatit tři eura (necelých 80 korun) a za panini 5,50 eur (zhruba 150 korun)," dodal John.

@Ryanair @daily_record will never travel with Ryan air again, was on flight #FR6627 Lanzarote to Edinburgh and I am appalled at the treatment we received, no water given out until we were stuck for 10 hrs on the plane, before that we had to buy it! — Julie McCann (@Mccann66Julie) September 28, 2019

Přístup posádky cestující nemile překvapil. "Už nikdy s Ryanair nepoletíme. Jsem zděšená z toho, jak s námi zacházeli. Nedostali jsme žádnou vodu, pokud jsme si ji nekoupili," postěžovala si na twitteru Julie.

Ryanair uvedl, že důvodem zpoždění na Kanárských ostrovech bylo nepříznivé počasí, lidé ale toto tvrzení zpochybňují. Jeden z nich anonymně uvedl, že mělo mít letadlo problém s palivem.

Finally home! Boarded at 11 and sat on runway until we took off at 4.20pm, landed Bordeaux at 7.20pm and then sat on the runway for another 2hrs waiting on a new crew. Eventually got into edinburgh at 11.30pm. Proper shambles from @Ryanair — John Rafferty (@JohnRaff81) September 28, 2019

Když po pěti hodinách z Kanárských ostrovů vzlétlo, pro všechny cestující bylo zklamáním, že nemá namířeno do Skotska. Došlo k odklonu trasy a před půl osmou večer přistálo ve francouzském městě Bordeaux. Důvodem bylo to, že posádka překročila svou povolenou pracovní dobu. Muselo tak dojít k výměně.

V Bordeaux stálo letadlo na letišti další dvě hodiny, cestující museli být opět po celou dobu na palubě. Na letiště tentokrát dorazili i záchranáři, kteří převzali do své péče maminku s malým dítětetem, které se udělalo špatně.

Ve chvíli, kdy se vystřídala posádka, cestující konečně dostali vodu zdarma. Nakonec přistáli v Edinburghu před půl jedenáctou večer - 12 hodin poté, co nastupili do letadla. Řada z nich se zařekla, že je to jejich poslední let s Ryanair.

"Let z Lanzarote do Edinburghu 27. září byl bohužen zpožděn kvůli nepříznivému počasí v Lanzarote. Ryanair se všem zákazníkům upřímně omlouvá za toto zpoždění, které bylo naprosto mimo naši kontrolu," uvedl mluvčí letecké společnosti.