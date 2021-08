Cestující v příměstském vlaku do Tokia pobodal 10 lidí

Násilná kriminalita je v Japonsku vzácná a v Tokiu, které hostí olympiádu, jsou zavedena přísná bezpečnostní opatření. Muž napadl cestující ve vlaku poblíž nádraží Seijogakuen v pátek kolem 20:40 (11:40 SELČ). Jedna z obětí je údajně vážně zraněna, zatímco ostatní utrpěli méně těžká zranění.

Strojvedoucí vlak zastavil poté, co uslyšel křik, přicházející z vagónů za ním. Podle vyšetřovatelů podezřelý krátce na to vyskočil z vlaku na koleje a utekl. Posádka vlaku pak doprovodila všechny cestující po kolejích k nejbližší stanici. Jeden svědek, který byl ve vlaku, řekl televizi NHK, že k němu náhle začali přibíhat lidé a utíkali z jednoho vagónu do druhého.

Na pravděpodobného útočníka policii upozornil personál samoobsluhy s tím, že k nim přišel muž, který prohlásil, že je podezřelý z incidentu, o kterém právě informují zpravodajská média. Tokijská metropolitní policie v sobotu brzy ráno potvrdila, že zadržela třicátníka, ale nepotvrdila zprávy o jeho zatčení ani neuvedla žádné další podrobnosti.

Tokyo attack: Knife-wielding man injures 10 on train https://t.co/fongSPNGZV — BBC News (UK) (@BBCNews) August 7, 2021

Devět z deseti zraněných muselo být převezeno do nemocnice, zbývající raněný byl ošetřen na místě. Přestože je Japonsko jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, došlo v posledních letech v Zemi vycházejícího slunce k řadě brutálních útoků nožem. V roce 2019 napadl muž skupinu školáků čekajících na autobus ve městě Kawasaki. Tři lidé byli při útoku zabiti a nejméně 18 dalších zraněno.