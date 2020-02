Cestující zažili obrovský strach, jejich letadlo zasáhl během bouře blesk

Do letadla, které vyrazilo v neděli večer z britského Birminghamu do irského Dublinu, udeřil blesk. Vystrašení byli nejen cestující, ale také lidé, kteří vše sledovali ze země. Naštěstí se nikomu nic nestalo a letadlo úderu odolalo. Bezpečně pak přistálo na letišti v Dublinu.

Letadlo společnosti Aer Lingus vzlétlo ve 21:30 z letiště v britském Birminghamu. O pár minut později ho zasáhl blesk. "Dívali jsme se na televizi, když jsme viděli světlo a pak uslyšeli obrovský hluk," popsal situaci Daniel Pereira portálu BirminghamLive.

Poté se se svou partnerkou podíval na bezpečností kamery a nevěřil vlastním očím. "Naši psi obvykle neřeší bouřku, takže bylo divné, že se tak vyděsili. Nemohli jsme uvěřit tomu, co to bylo. Každý den vidíme letadla prolétat okolo našeho domu, ale nikdy jsme nic podobného nezažili," dodal Pereira.

Podobně na tom byli i další obyvatelé Birminghamu. Všichni slyšeli pořádnou ránu. "Přímo u našeho domu. Bylo to tak hlasité, že jsme si mysleli, že se zřítila naše střecha," napsala na sociální sítě Karen. "Rozsvítilo to můj obývací pokoj a bylo to opravdu hlasité," přidala se i Debbie.

Letadlo zasáhl blesk

Plane getting hit by lighting in Birmingham #StormCiaraUk pic.twitter.com/uTZKjnMKEc — Shaun Lee (@shaun_leexx) February 9, 2020

O případu informovala také letecká společnost. "Aer Lingus může potvrdit, že při odletu z letiště v Birminghamu ve 21:33 let El 277 do Dublinu zasáhl blesk. Letadlo je navrženo tak, aby odolalo pravidelným povětrnostním vlivům, nebylo poškozeno a pokračovalo do Dublinu, kde přistálo ve 22:38," uvedla mluvčí společnosti.

Podle mluvčí letiště v Birminghamu to není nic neobvyklého. "Letadla jsou navržena tak, aby odolala úderům blesku. Během létání se s blesky často setkávají," vysvětlila portálu mluvčí.